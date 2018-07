El debate sobre la inclusión en los certámenes de belleza, tras ser coronada la trans española Angela Ponce, continúa dando de qué hablar en nuestro país.

Quien fue una de las primeras en pronunciarse al respecto fue la ex modelo Laura Martino que repudió la decisión de que una mujer trans fuera coronada Miss y alegó que Ana Livieres, “Reina Asunción Universo”, es lesbiana.

“La verdad, a mí particularmente, me afecta porque andan desvirtuando totalmente lo que tiene que ver con la belleza de la mujer”, declaró en una emisora de radio la semana pasada, y añadió que de esta manera se está manipulando los concursos de belleza.

Ante este panorama, la comunicadora paraguaya trans Alen Pereira salió al cruce para enfrentar esta postura de la ex chica American.

A través de su cuenta de Facebook, Pereira emitió un comunicado en donde nombró directamente a Martino.

“Yo pido desesperadamente que esta situación no pase desapercibida que comprendan el daño psicológico que causan al opinar de la manera en que lo hizo Laura Martino”, tecleó Alen.

Añadió además que este tipo de temas es muy importante ya que muchos jóvenes toman desiciones que derivan al suicidio por no sentirse incluidos.

“Creo que por dicha situación es, fue posible y se dio la oportunidad por algún motivo de que Ángela Ponce sea la representación de su país siendo una mujer trans”.

Asimismo, expresó que la decisión de los expertos en belleza es puesta en tela de juicio por la decisión de elegir a una trans: “Desmerita a profesionales internacionales”.

“OJALÁ QUE EN TU FAMILIA NO EXISTA LA DEPRAVACIÓN”

En las últimas líneas de su posteo, Pereira se dirigió a Laura asegurando que sus declaraciones fueron frías y crueles.

“Ojalá que en tu familia nunca exista una ‘depravación’ (como lo nombrás) justamente por que hoy te toca ser madre, mañana te tocará ser abuela y el futuro no está escrito… pero no te culpo”.

Por último, la locutora cerró su mensaje expresando que “aunque tocó quemar muchas etapas muy duras hoy puedo decir orgullosamente mujer trans”.

Anteriormente, en declaraciones al medio Extra, Alen declaró que quiere ser la próxima Miss Paraguay

“Considero que la capacidad de una persona no tiene sexo. Yo me acepto tal cual soy, me respeto, me valoro y me admiro”, le dijo al medio impreso.