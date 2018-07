En contacto con el programa Mañana Irresponsable, conducido por Álvaro Mora, la exmodelo opinó sobre la trans que fue coronada Miss en el reciente certamen celebrado en España y catalogó el hecho como “lamentable y muy triste”.

“La verdad, a mí particularmente, me afecta porque andan desvirtuando totalmente lo que tiene que ver con la belleza de la mujer”, dijo y añadió que de esta manera se está manipulando los concursos de belleza.

“Eso ya se venía apuntando y finalmente sucedió. Arrancó en España, después va haber otros países que van a copiar”.

A su parecer, Martino declaró que de hace tiempo se viene insistiendo con la diversidad en los certamenes: “Ahí (en España) hay ideología de género y es donde hay más apoyo a todo lo que es para la comunidad gay”.

Asimismo, aseveró que el país español las campañas son más fuertes “en todo sentido y en todos lo ámbitos”.

Consultada si la flamante reina española, que apunta para ser Miss Universo, pueda ganar, Laura contestó que sí: “Porque convengamos que dentro de la organización hay muchos homosexuales como el jurado, que todos van a estar evaluando el cabello pero no si es mujer o hombre”.





“TENEMOS UNA MISS LESBIANA”

Poniendo en paralelo la situación con España, Alvaro Mora le preguntó si una persona transexual puede candidatarse en nuestro país para ser una Miss, lo que derivó que Martino reflotara el caso de Ana Livieres, quien fue expulsada del certamen de belleza el año pasado por aparecer en un cortometraje besando a una mujer.

“Actualmente tenemos una Miss Universo Asunción que se declaró lesbiana”, expuso.

“Ella (Livieres) anteriormente no le dejaron participar, pidió ayuda en redes sociales y a la comunidad gay, hizo una presión social y le permitieron participar y ganó”, dijo sobre la modelo que reside en Argentina.

“Ella está declarada lesbiana o bisexual, sin ningún problema, y está defendiendo a la comunidad gay. Se está abriendo todo, si se está aceptando eso, entonces va por ese camino”, manifestó la también conductora de Tv.





“LA MISS ESPAÑOLA NO ME REPRESENTA”

Ante el hecho histórico en el país europeo, Martino asentó que la mal llamada ideología de género desvirtuará el concepto de los certámenes femeninos: “Es una transformación completa de la belleza pero orientada desde el sector que están poniendo el parámetro de lo que ellos creen que es la belleza, se aleja totalmente de lo natural, de lo que representa la feminidad, una mujer que representa un país o su cultura”.

En ese contexto, expresó que ante la avalancha de inclusión en distintos tipos de certámenes de belleza, la comunidad gay tiene como objetivo solamente levantar la bandera del arco iris que representar al país de procedencia.

“La Miss representa como embajadora, y cuando sale al exterior, ella no es llamada por el nombre sino por el país, si la Miss que te representa a nivel país es un trans entones está diciendo que en mis país somos todos trans”.

De esta manera, la empresaria instó a todos sus colegas y a la ciudadania a ‘despertar’: “Simplemente me indigna y lo venía a ver, a mi me van a discriminar por decir lo que estoy diciendo, pero me preocupa como se viene el mundo abajo”, cerró.