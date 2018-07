La conductora de radio y tv Gisella Cassettai concretó su pase a la Rock and Pop. Desde esta semana acompaña a los oyentes a partir del mediodía con ’No te quedes con las ganas’.

“Viernes en Los 40 y lunes en la Rock and pop, es un cambio brusco y repentino según la gente”, dice Gisella en conversación con HOY.

La rubia mediática comenta que renunció a su antiguo trabajo el 30 de mayo pasado buscando un nuevo aire hasta que propuestas surgieron y la que encajó mejor en sus pretensiones fue ‘La Rocka’.

“Pasa que no se hace público ese tipo de situaciones hasta que abandonás el medio en el que estas y eso se da por discreción para con la empresa. Cumplido el tiempo de pre aviso me mudé de dial, después de 5 años al aire de la 92.3”.

El pase de Gisella obedece a la necesidad, primero a la de seguir creciendo profesional y personalmente: “Considero que es necesario hacer cambios en nuestras vidas, para mí es sumamente importante salir de mi zona de confort y lograr nuevos objetivos”.

La segunda, poder compartir más tiempo con su familia. “Buscaba tener más tiempo para mi hijo que cumple un año y los últimos siete meses no tenía oportunidad de ver el sol con él ya que arrancaba en radio a las 9:00 y terminaba a las 18:00, eso me estaba afectando emocionalmente”.





“Yo soy laburante de alma solo que a medida que pasa el tiempo voy priorizando a mi familia y en el camino voy tomando decisiones que me permitan ser madre, esposa y ama de casa. Estoy chapada a la antigua quiero ser protagonista en mi hogar y en la vida de quienes mas amo.

Sobre su espacio en la 95.5 FM, asevera que es desafiante no solo por la ‘nueva casa’ y audiencia, sino por el formato. Gisella conduce “No Te Quedes Con Las Ganas” junto a Mike Silvero, de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 por la Rock and Pop: “Están todos invitados. Información, picardía y música no les va a faltar”.