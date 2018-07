Este domingo concluyó la primera de la serie de Luis Miguel a la espera de la segunda, si es que el propio cantante da el visto bueno para la continuidad.

Entre todos los lamentos por el final y la euforia que causó la serie de Netflix, Bibi aprovechó para contar en su cuenta de Twitter que la imagen que se ve del artista mexicano no es la que realmente conoció en 1989, cuando Luismi se

presentó en Paraguay por primera vez.

“Quiero nomás contra que en 1989 yo formé parte de la gente que invirtió y trajo a Luis Miguel a Paraguay”, comenzó el tuit.

“Vi otra parte no tan romántica, como pinta la serie”, explayó después asegurando que Luis Miguel “llegó voladísimo”, dando a entender de que se había drogada previo a su aterrizaje.

“Casi se bajó del avión por la puerta que no tenía escalera. Pero ahora me da pena”, cerró el texto.

— Bibi Landó (@Bibilando) 16 de julio de 2018