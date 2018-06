En el canal los rumores están a la orden del día, pero la verdad solo es manejada por los gerentes.

En la internas de la televisora están con sentimientos encontrados, por un lado están avergonzados por el papelón de los faranduleros que manchó la imagen de Telefuturo y promocionó de mala manera a Paraguay.

También porque teniendo la oportunidad de "hacer las cosas bien" y enviar especializados en el rubro como Fernando Ortíz o Nathu González, mandan al jefe de prensa del canal, Luis Carassale.

“¿Un jefe de prensa no debería estar atendiendo precisamente cuestiones de prensa del medio, sobre su equipo en el país?”, menciona un funcionario del canal a la redacción, quien recuerda el ya conocido manejo de Carassale, que acostumbra a viajar en los acontecimientos deportivos, sin trabajar en la materia.

Por otro lado, sienten que en parte, se hizo justicia con la metida de pata de Trinidad y Willis, esto debido a que la gerencia ninguneó a sus periodistas para dar lugar a los mediáticos.

“Una de las responsables de que ellos viajen (Willis y Trinidad), no tomó en serio las críticas a sus chistes y se reía de la indignación de la gente desde su Twitter. Hasta ahora no acepta y les defiende”, expresa nuestra fuente, que aunque no menciona el nombre, se estaría refiriendo a Laura Arias, gerente de marketing de Canal 4.

Según el informante esta misma persona es también la responsable de la permanencia de Amparo Velázquez no solo en Telefuturo, sino en dos de sus principales programas ‘Vive la vida’ y ‘Yo me llamo’.

La continuidad Willis es la gran interrogante en el ámbito mediático y será destapada en las siguientes semanas.