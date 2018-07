Luego de la publicación de HOY referente a lo vertido en la emisión del canal de cable de Lobo Tv, el cronista de Telembopi recurrió a su perfil en Instagram para ‘echar por tierra’ la versión, especulando con un ‘incentivo’ a los comunicadores.

“Hoy me enviaron esto, se nota que algunos medios ya están recibiendo para querer dañarme, así como me dijo “el manager” de la otra parte (y tengo audios), ‘te voy a fundir mediáticamente Rasta, acá gana el que tiene mas plata y contactos”.





El exparticipante del reality show Baila Conmigo Paraguay (BCPY) ironizó con lo mencionado por los chismenteros.

“De verdad me siento tan mal, tan adolorido por esta publicación, ya estaba haciendo el nudo de mí soga, pero cuando estaba por saltar dije: ‘no, Cristian, no lo hagas. Primero averiguá quien es el diputado, así dejás de hacer los deliverys y las coberturas nocturnas en el invierno. Avisenme por favor quien es el diputado que hace años me sponsorea, necesito que cumpla su palabra. El sol no se tapa con un dedo”.





Cristian continúa con su demanda por impugnación de filiación para comprobar si es padre de la hija menor de una conocida exmodelo, actualmente conductora de tv.

Según el humorista, la información difundida sobre él sería parte de una serie de ataques en su contra impulsados por el entorno de la mujer a quien conoció en BCPY.