Las Karashans sueñan con parecerse a las hermanas Kardashian, muy populares por su glamour y belleza, que alcanzaron la fama internacional en el reality show Keeping up with the Kardashians. Ellas están acompañadas por un elenco de bailarines, gran despliegue de luces, escenografía y vestuario.

Suben a escena sketchs de personajes ficticios, como La Yuruneka o La Adivina, nacidos de los videos virales de La Comadre en Instagram, al igual que otros nuevos inventos de Cabaña.

Esta es una manera diferente de hacer humor que propone la producción de Tres Palos Entertainment, bajo la dirección general de Santiago Palumbo, actor, productor y director teatral con una extensa trayectoria en Argentina.

Las funciones seguirán todos los viernes y sábados, a las 21:00; y los domingos, a las 20:00, durante el mes de julio.

Las entradas continúan a la venta a través de Red UTS, y van desde Las Vip G. 95 000; Las Popu G. 85 000; y Las Karashans G. 65 000.