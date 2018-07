El amor que le tiene ‘Pablito’ a nuestro país es inexplicable, o por lo menos así lo deja en evidencia cada vez que vuelve a nuestro país para sus presentaciones.

La historia que lo une a Paraguay data de hace tiempo, de hecho, en reiteradas oportunidades, comentó que entiende perfectamente el guaraní, ya que su abuelo, oriundo de Corrientes, siempre le hablaba en el dulce idioma.

Y es así como no tuvo problemas de entender perfectamente lo que decía su remera que le fue regalada por sus fanáticos durante su paso por territorio paraguayo.

“Te quiero pero soy un bardo en guaraní, no sé si me entendés”, escribió el interprete de “Solo aspirina” luciendo con orgullo su remera. Que si bien tenía falta ortográficas, no fue motivo para no mostrarla en redes.

“Esta remera me regalaron en el Paraguay. Te dije que juego de local”, expresó en otro tuit.

Durante la visita de Damas Gratis, la banda argentina se presentó en cinco lugares distintos en una misma noche, y además tuvo una presentación aparte en la Expo de Mariano Roque Alonso, en donde compartió la grilla junto a Kchiporros y Talento de Barrio.