El periodista español Javier León Herrera, autor de dos libros biográficos de Luis Miguel, en uno se los cuales se basa la serie del artista por la plataforma Netflix, habló con Abc Cardinal acerca del éxito de esta producción y del orgullo que representa para él que utilicen su trabajo para esta producción.

León indicó que tanto en su primera obra “Luis, Mi Rey” y en la segunda “Luis Miguel”, cuenta los pormenores de la historia del artista con detalles tan auténticos que ni el mismo Luis Miguel nunca ha podido desmentir.

LA MUERTE DE MARCELA BASTERI

En su último libro denominado Luis Miguel, el periodista le dedica dos capítulos a la madre de Micky y además en las primeras páginas se lee literalmente “a la memoria de Marcela Basteri”.

“Cuando me preguntan no puedo decir otra cosa más que esa, que efectivamente se producirá el reencuentro, pero será si Dios quiere en el cielo”, confirmó León Herrera en entrevista con la 730 AM.

Según lo que maneja el comunicador, la muerte de Marcela Basteri se habría registrado en 1986 en España, y el final habría sido violento.

Javier León explicó que si bien sus dos libros no fueron supervisados por Luis Miguel, una clara muestra de la veracidad del contenido de los mismos, es que la serie autobiográfica fiscalizada por el propio Micky, basa sus capítulo en el libro Luis Mi Rey. Además, el intérprete nunca desmintió un solo detalle.

Luis Miguel la serie es una producción de Netflix en la que por primera vez el propio Luis Miguel da a conocer los pormenores de su vida desde que era un niño y el gran vacío que lleva consigo al haber perdido a su madre cuando apenas era un adolescente de 16 años.

A esto se suma el gran protagonismo que tuvo su padre Luisito Rey con aspectos positivos por un lado en su formación profesional, pero altamente negativos por el otro, debido el trato cruel que llegó a darle no solo a Luis Miguel sino también a la madre cuya desaparición se le atribuye.

Precisamente el último capítulo disponible desde anoche, se titula Marcela, y en él se recrea luna de las últimas apariciones públicas de Marcela, donde Luis Miguel le dedica una canción en el escenario.