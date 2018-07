Acostumbrada a dar a conocer su opinión sobre distintos aspectos de la vida e incluso sus propias vivencias, la mediática esta vez se refiere al aborto.

“Es fácil opinar o juzgar desde otro punto, yo no puedo decirte quizás lo que debés hacer, pero puedo contarte desde mi experiencia que mi hijo mejoró mi ser, que todo lo que hace me enamora, que hasta sus berrinches y llantos son para mí lo mejor, por lejos, que me pasó en la vida”, arranca su post.







Indica que varios factores como el miedo, la edad, la ignorancia o la presión de la sociedad, apuran a uno a pensar en sacarse de encima el "problema" y sin saber qué hacer, pero instó a no abandonar el amor que nace desde el momento de procreación.

“Te puedo asegurar que vas a vivir el máximo amor del mundo cuando lo veas nacer, de lo contrario, sabrás que hacer y como manejarlo”.

En su post deja en claro que no intenta juzgar ni decir qué hacer, ya que respeta la vida que uno decide llevar, para luego hablar de su padre. “Mi papá quería que mi mamá abortara cuando se embarazaron de mí, tenía sus razones, mamá le dijo rotundamente que no”.







Cassettai cuenta que a la edad de 11 años habló de ello con su padre y este fue sincero con ella.

“Dijo ‘sí hija, la razón era que me volvía loco la idea de traer a este mundo un bebé al que no podré acompañar por la edad que tengo, lo que nunca imaginé fue, que hoy serías lo único y más maravilloso de mis días”.

La rubia radialista resalta que nunca le afectó que su progenitor haya pensado o sugerido que no naciera, porque la amó hasta el último instante de su vida, cuando ella tenía 15 años. “Se dedicó durante esos años a decirme aplicadamente qué debía hacer cuando ya no esté y acá me ven”.







Finalmente agradece a sus padres, destacando la valentía de su madre por haber puesto en juego su relación para salvarla. “Ambos hicieron lo mejor que pudieron, a los dos amo y respeto”.

Gisella Cassettai se encuentra en una etapa en la que asegura sentirse plena, debido a que disfruta al máximo de su familia, siendo madre y esposa.