The First Purge es este nuevo título del thriller de horror, donde será retratada la primera vez que el Gobierno de los Estados Unidos permitió que los crímenes sean legales como excusa para reducir la población en situación de pobreza. Si bien los ‘Nuevos Padres Fundadores’ dicen que es necesario purgar para depurar y purificar nuestras almas, en realidad todo se trata de política, de una sucia política.

Cuando el crimen estaba en su punto más alto y el caos reinaba, el Gobierno de los Estados Unidos anunció la primera purga experimental en una zona deprimida del país, en Staten Island (New York), y por lo visto en el tráiler de The First Purge, después de repasar las tres películas originales, deja que la violencia se abra caso en esta precuela que muestra cómo comenzó todo.

The First Purge o 12 Horas para Sobrevivir se estrenará este 5 de julio en todos los cines locales.