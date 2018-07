Miguel Ríos fue detenido este martes en el barrio Centro de Caaguazú, cuando circulaba en un mototaxi. Así lo confirmó el Departamento de Investigación de Caaguazú que lo cataloga como uno de los cerebros del atraco.

El sujeto contaba con orden de captura por robo agravado, por su supuesta participación en el atraco al transportador de caudales de la empresa Guardián SA.

Ríos posee además antecedentes por homicidio doloso 2015, robo agravado, reducción y asociación criminal 2017. De su poder incautaron un celular de la marca Nokia de color blanco.

Otros detenidos son los guardias: Oscar Cristaldo Portillo, Derlis Javier Colmán, Yoni Rolando Ayala, Miguel González, Marciano Aquino y Carlos Rotela Fernández.

Entre ellos, el conductor Yoni Rolando, reveló hoy que el asalto fue planeado de manera conjunta con una banda criminal con el firme objetivo de hacer un golpe de seguro.

Se estima que el monto de lo robado asciende a unos 1.200 millones de guaraníes, aunque la suma exacta todavía no fue confirmada.

El traslado de caudales presentó movimientos sospechosos desde el principio, pues no se comunicó al sistema 911 como se establece, no hubo resistencia de las supuestas víctimas y el camión no recibió impactos de bala.