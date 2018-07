“Sentimos que no nos respetan como profesionales y no nos dan nuestro espacio. No tenemos nada en contra de los contadores, pero creemos que entre nosotros existe gente preparada para el cargo”, expresó a la 970 AM, Fátima Seschenco, presidenta de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay.

Expresó que siente mucha preocupación de que el futuro ministro nombrado por Abdo Benítez, no tenga el conocimiento necesario para el cargo que va a ocupar.

Lichi es Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público Nacional. Fue el precandidato a gobernador de Cordillera por el movimiento Colorado Añetete.

El mismo es recordado por haber sido intendente de Arroyos y Esteros en el periodo 2001-2006, a la edad de 25 años, siendo así en su momento el intendente más joven del país. También ocupó la Presidencia de la Asociación de Productores de Leche del Paraguay.

“La actividad productiva del campo no puede seguir siendo considerada como una cuestión meramente accesoria en la economía del país, abrigamos la esperanza que Mario Abdo revise la decisión tomada”, sentenció Seschenco.