El abogado Osvaldo Granada Salaberry explicó que el Ministerio Público no puede hacer valer pruebas obtenidas ilegítimamente y que no se puede sostener una acusación en base a eso para llegar a una sentencia.

En contacto con la 970 AM, el abogado Granada Salaberry, sostuvo que a partir de la obtención de audios sin orden judicial, se debe corroborar con otras evidencias para continuar con el esquema de investigación.

“Puede servir como noticias, como información de que se está cometiendo un ilícito y podés ordenar la apertura de una investigación”, resaltó el abogado.

Sostuvo que la justificación legal es que la Fiscalía no puede hacer valer pruebas obtenidas ilegítimamente. “Jamás serviría de plena prueba en un proceso, para sustentar sobre eso una acusación y llegar a la sentencia. No prospera y no será admitido”, subrayó.

Por otra parte, puntualizó que los casos de corrupción, principalmente en el Poder Judicial “son espantosos” y abogó por una reforma estructural.