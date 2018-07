El Dr. Nilton Torres, director del Hospital de Ñemby, en entrevista con ABC Cardinal confirmó que un bebé que había sido trasladado desde el Sanatorio San Sebastián fue el portador inicial de este germen. Cuatro días después de haber ingresado a dicho centro asistencial se tuvo conocimiento del contagio.

Tras unos estudios que se realizaron a los demás niños que estaban en la misma sala, los encargados del hospital se enteraron de que ya sumaban 6 los recién nacidos afectados, todos dentro del Área de Neonatología.

Torres indicó a la 730 AM que, de todos aquellos que dieron positivo al KPC, ya casi todos fueron dados de alta en los últimos días, quedando solamente dos siguen internados en observación.

“Este es un germen oportunista que en personas que están inmunes no desarrolla ningún cuadro. Se hace un tratamiento antibiótico bastante largo y termina el problema. No queda ninguna secuela si siguen el tratamiento con los medicamentos que se les indicó”, sostuvo el profesional, confirmando que la bacteria no es mortal en todos los casos.

El director del Hospital de Ñemby también aclaró que la Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa (conocida como KPC) no se desarrolló con algún cuadro específico en los pacientes internados, sino que solo llegaron a ser portadores. Asimismo, mencionó que el menor que había sido trasladado desde el Sanatorio San Sebastián y fue el portador original estaba internado por otro cuadro totalmente distinto.

Desde el momento en el que se tomó conocimiento del brote, las autoridades del hospital tomaron todas las medidas preventivas de rigor para este tipo de casos, contando con el acompañamiento de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública.

El profesional comentó que al tratarse de un hospital distrital cuya área de Neonatología es una sala de cuidados intermedios, la infraestructura “no da para realizar cierto tipo de requerimientos” solicitados en este tipo de casos, como son el aislamiento y cierre de la sala afectada por el brote.

Para no recibir a nuevos pacientes recién nacidos y evitar nuevos contagios en la sala, se busca la forma de suspender algunos partos programados o, en todo caso, se deriva a las embarazadas a otros centros asistenciales de la zona para recibir los cuidados médicos y dar a luz, precisó el doctor Torres.

Los dos últimos niños que quedan en la sala afectada por el brote serán dados de alta en los próximos días, puntualizó.

Hace aproximadamente un año se había registrado otro brote de la bacteria KPC, en aquel entonces en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Según denuncias, varios pacientes fallecieron a consecuencia del brote, hecho que fue desmentido por las autoridades de la previsional.