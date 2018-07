El equipo legal que asesora al suboficial Benito Joel Sanabria presentará este martes la apelación de la condena de 12 años de cárcel. La familia del uniformado ya no pide más la reducción de la sentencia, sino que su libertad.

Los familiares del policía Benito Sanabria, condenado a 12 años de prisión por el disparo en el rostro del diputado liberal Edgar Acosta, vinieron desde San Pedro hasta la capital, específicamente la sede del Poder Judicial, para participar de la presentación de la apelación.

Claudia Sanabria, hermana del uniformado, señaló a la 970 AM que toda la familia exige justicia. Si bien al inicio pedían la reducción de la condena, ahora desean la libertad de su ser querido. “Venimos a pedir la libertad de nuestro hermano, queremos que salga libre. Él no esperaba que le ocurriera esto porque estaba defendiendo una institución del Estado y también porque el no fue (quien disparó)”, resaltó.

En total son nueve los hermanos de Benito que estarán presentes hoy en la presentación de la acción judicial. Los mismos no descartan quedarse en la capital para seguir de cerca el caso.

El suboficial fue condenado a 12 años de cárcel, por el hecho acontecido el 31 de marzo del año pasado, en un juicio oral donde aparentemente hubo mucha presión política. Ante esto, los senadores del bloque cartista otorgaron ayuda legal al uniformado para que pueda apelar la sentencia.