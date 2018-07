El Ministerio Público y rescatistas continúan buscando al ministro Luis Gneiting y a los tres tripulantes en la zona pantanosa de Ayolas. Hasta el momento no hay rastros de ninguno. Hasta las 22:00 de ayer el teléfono del piloto seguía con señal.

Tractores, caballos, vehículos anfibios y otros medios se utilizan para buscar la aeronave desaparecida anoche con cuatro tripulantes en Ayolas.

El fiscal Francisco Martínez explicó que comenzaron a expulsar gente del aeropuerto de Ayolas, debido a que el lugar es pequeño y pronto recibirán más aviones para intensificar la búsqueda de las cuatro personas.

“Para nosotros la dificultad es que se trata de un estero grande, además acá en Ayolas el clima no está tan lindo, por eso no pudimos hacer los vuelos”, comentó Martínez en conversación con la 730 AM.

Grabación del CCTV del aeropuerto de Ayolas donde se registró el despegue del avión que traía a Luis Gneiting y tres ocupantes más. pic.twitter.com/dDUn8JwDm7 — Diario La Nación (@LaNacionPy) 26 de julio de 2018

Familiares de los desaparecidos se encuentran en el sitio a la espera de novedades sobre el paradero de los tripulantes.

Se desconoce cuál fue la última comunicación radial de la avioneta a la torre, sin embargo, el fiscal indicó que el piloto debió haberse puesto en contacto pero no lo hizo.

En tal sentido, Francisco López, sobrino del Piloto, confirmó a la 970 AM que hasta las 22:00 seguía sonando el celular de su tío, sin embargo, no contestaba,

En la aeronave viajaban el ministro de Agricultura, Luis Gneiting, el viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López, y el funcionario Luis Eladio Charotti.