Los celos pueden ser normales, leves, moderados, graves y hasta delirantes, según indicó Fresco a la 970 AM. Este último era el caso de Noel Blanco, quien mató a la paraguaya radicada en España, Marta Arzamendia, por intentar terminar la relación y tras lo cual la misma fue asechada por el hombre hasta ser asesinada.

El especialista detalló que se trata de una celotipia, que se caracteriza por el sentimiento de desconfianza y suspicacia que todo ve en doble sentido. Esta situación incluso puede desembocar en un trastorno paranoide de la personalidad.

El doctor aclaró, no obstante, que “los celos, al igual que la alegría y la tristeza, son normales hasta cierto punto, son anormales cuando se exageran y son patológicos cuando aparece una especie de delirio de posesión“.

Blanco, antes de terminar con la vida de la connacional, le había indicado que la quería mucho, le solicitó que no esté en otra relación sentimental y le pidió concretar un encuentro para terminar bien. “Quiero verte. No te haré daño, de verdad, te lo juro. Después me marcharé de casa. (…) Solo te pido que no hagas el amor con nadie porque tú eres mía y te quiero”, reza uno de los mensajes que le envió a Marta, poco antes del encuentro fatal donde la golpeó y estranguló.

Manuel Fresco comentó que existen casos como este en el que las víctimas son tratadas como objetos de pertenencia en una intensa relación. “Hay muchos celos, acoso y llega un momento en que la mujer no soporta. Aquí aparece el famoso ‘si no está conmigo, no está con nadie’. Comienza así un periodo de hostigamiento y puede terminar con el asesinato de la persona”, subrayó.

El psiquiatra recalcó que cuando una persona es muy celosa necesariamente no significa que quiera demasiado a la otra, por lo que esta última debe tener cuidado al estar en esta relación.

“Los celos patológicos parten desde del fundamento de que la persona es engañada y esta desea descubrir cómo la engañó. No existe la duda de si hubo o no el engaño. Haga lo que haga, todo apunta a corroborar la hipótesis y se convierte en el centro de la vida”, dijo.

“No hay manera de tranquilizar a la persona; porque si mira al costado, es porque está mirando a alguien, o si mira al piso, es porque está disimulando. Si se viste bien, es para coquetear, o si se viste zarrapastrosamente, es para llamar igual la atención”, añadió.

Fresco comentó que esta disfunción puede tratarse solo si el que lo está padeciendo se da cuenta del problema y busca ayuda de los profesionales de la salud mental. Aunque reconoció que muchos celosos van a consultar a pedido de sus parejas que los amenazan con terminar la relación si es que siguen con la misma actitud enfermiza.