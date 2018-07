Entre el viernes y el domingo el 911 recibió un total de 36.291 llamadas a nivel país, sin embargo, solo 4.158 eran de verdadera emergencia mientras que 32.133 fueron falsas.

“Generalmente llaman y no contestan, no habla nadie, suponemos que se repente se le disca solo por ejemplo”, dijo la jefa de Relaciones Públicas del 911, Paola Morínigo en contacto con la 970 AM.

La segunda causa de llamadas inútiles la integran los “bromistas”, que solamente se comunican para cualquier disparate. También se reportan casos de “llamadas obscenas”, que si bien son pocas, también contribuyen a saturar la línea.

Si bien el sistema registra todos los números, no existe ninguna normativa que contemple alguna medida para los que llaman sin ninguna razón.

“Desde la institución policial no podemos realizar ninguna sanción porque no tenemos ningún marco legal”, explicó Morínigo y añadió que en todo caso el Ministerio Público sería el encargado.