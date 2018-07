Carlos María Ljubetic, exasesor de la Justicia Electoral, manifestó que el funcionario denunciado por supuestamente modificar votos y torcer los resultados a favor de un candidato, no pudo haber realizado dicha acción ya que el mismo no tiene nada que ver con el proceso.

“Cambiar los resultados es imposible hasta para los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y con mucho más razón para él que no tiene vela en el entierro”, dijo Ljubetic a la 970 AM, en relación a la denuncia contra el jefe del área Control de Calidad Informática de la Justicia Electoral, Miguel Iturburu.

Señaló que Iturburu no tiene nada que ver con el proceso de juzgamiento, ni cómputos de las actas de escrutinio. Explicó que el funcionario aparentemente hacia sus “extras” imprimiendo los padrones, que son datos públicos y que cualquiera podría realizarlo. “Lo que ofreció de poder cambiar los resultados, no puede hacer porque el sistema no lo permite”, resaltó.

Sostuvo que para que se pueda hablar de una adulteración de datos, mucha gente debería estar en convivencia en el hecho. Afirmó de que no hubo modificaciones de resultados, ya que no hay diferencias entre los datos del TREP y los números finales.

“No tiene ninguna lógica lo que se plantea, de que él pueda otorgarle a alguien 200 votos”, ratificó Ljubetic.

“Si alguien es capaz de demostrar que el proceso de actas de la Justicia Electoral puede alterarse, simplemente es la Justicia Electoral la que viene determinando quién va a ser el presidente del país durante estos 23 años”, sentenció.