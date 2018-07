“Ni para geniolito tenemos, menos para pagar por una terapia”, afirmó Rosa Cristaldo, hija de Manuela Cristaldo de 68 años, paciente internada en el Hospital de Loma Pyta y que desde el sábado requiere con urgencia su traslado a una unidad de terapia intensiva debido a una complicación pulmonar.

La hija explicó que si bien en el centro asistencial realizan los trámites en la búsqueda de un lugar en cuidados intensivos, la familia también se encuentra solicitando el servicio debido al estado de salud de su madre que empeoró en los últimos días.

“Su diagnóstico no es bueno, le cuesta respirar y estamos desesperados”, señaló la mujer. Además de no concretarse el traslado debido a la falta de disponibilidad de camas en el sector público, la familia está comprando todo tipo de insumos y medicamentos en forma diaria lo que les dificulta porque no cuentan con los recursos para compras diarias. “Tuvimos que comprar un medicamento que cuesta 150.000 guaraníes, sonda y también un termómetro”, detalló.

Solicitó la atención de las autoridades sanitarias para que su madre reciba el tratamiento adecuado y logre mejorar su salud. “La burocracia es tan triste en estos casos y mucho no podemos hacer”, agregó.

Este caso se suma al más reciente de una bebé que nació en forma prematura en el hospital de Paraguarí esperando un lugar en terapia neonatal, pese a los esfuerzos por mantenerla con vida tanto de profesionales como de los familiares, finalmente falleció.

Sobre los pedidos de traslado a unidades de terapia intensiva, el doctor David Cardozo, director del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) informó que recibe de 8 a 9 pedidos al día solo en terapia intensiva servicio que provee el trasporte sanitario y cuenta con Centro Regulador que maneja la disponibilidad o no de camas y la posibilidad de traslado de acuerdo al tipo de patología que padece el paciente. Aclaró que los pedidos de traslado deben salir del médico tratante del servicio que asiste al paciente y en el canal correspondiente no incluye los pedidos que realicen los familiares de pacientes.

Salud Pública registró un crecimiento del 59% en la habilitación de unidades de terapia, de contar con 194 unidades en 2013, el año pasado se cerró con 308 unidades distribuidas en 158 camas de UTI adulto, 69 UTI pediátrica y 81 UTI neonatales. De acuerdo a los estándares de la OMS, Paraguay requiere aún habilitar el doble de camas de unidades de terapia intensiva para cubrir las necesidades de la población.