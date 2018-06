Mediante un comunicado, las autoridades educativas del San José expresaron que si bien “todavía las aguas no están del todo calmadas”, consideraron oportuno analizar lo ocurrido con la golpiza a jóvenes estudiantes por parte de sus propios compañeros del colegio.

En ese sentido, el consejo indicó que lo positivo fue que se contribuyó a crear una conciencia unánime de “no a todo tipo de violencia”, al darse manifestaciones de padres y alumnos que condenaban esta actuación violenta.

“Muchos comentarios salieron en las redes, afirmando que este estilo de violencia entre alumnos se fue dando desde hace mucho tiempo, casi como una tradición, ciertamente no querida por nuestros fundadores y menos todavía por el Evangelio que profesamos. Se habló de impunidad: es posible que sí, debido especialmente a la falta de denuncias debidamente documentadas por parte de los mismos padres, quizás exalumnos, que justificaban el silencio, impuesto o no, como algo normal. Impunidad que se fue agravando, ya que la mayor parte de tales hechos de violencia se dieron fuera del colegio”, reconoció.

Sin embargo, también esgrimió que “los más de 100 años de trayectoria no se borran con un hecho aislado, por más que se lo fue llamando “tradición”. Otras, y mucho más lindas, son nuestras hermosas tradiciones, los grandes hombres y mujeres que fueron y serán los que reciben su formación en el Colegio San José”.

En el escrito divulgado, las autoridades resaltaron que como medida de seguridad dispusieron un mayor control en todas las áreas de la casa de estudios, como los baños, comedor, cantina, patio, quinta, etc., de modo a evitar cualquier represalia. Además suspendieron inicialmente por 10 días a todos los que estuvieron involucrados y sancionaron hasta fin de año a aquellos que fueron denunciados como culpables de las agresiones o se los vio participar directamente.

“Pensamos que no está bien que un alumno mayor presencie violencia sobre alumnos de grados inferiores, sin hacer nada para evitarlo. El lugar de la convocatoria no era el callejón, sino el estadio León Coundou, donde se organizaba el intercolegial”, subrayaron.

También en el escrito, los encargados de la institución piden a los padres no dejar participar a sus hijos en actividades que no están reconocidas por el Colegio, como los campamentos organizados por los exalumnos o la hinchada paralela que no permite niñas, sino que se apueste por la oficial que sí deja participar a las alumnas. “Queridos padres, no es prudente dar permiso a los hijos o llevarlos a lugares y actividades no reconocidas ni aconsejadas por el colegio”, puntualizaron.