“No existe una salida jurídica a un acto que no tiene nada de jurídico, la ley no puede prever salida a estos casos como que al presidente se le antoje decidir quién será senador o quién no. Nadie ni en la novela de Julio Verne se le iba a ocurrir estas cosas”, dijo el especialista en temas electorales.

En charla con radio 1000 AM, comentó que Paraguay cuenta con su Constitución Nacional y el Tribunal Superior de Justicia Electoral para dirigir y proclamar las elecciones, pero que pese a esto Fernando Lugo, cuando era titular del Senado, decidió unilateralmente no dejar jurar a Nicanor Duarte Frutos y convocar en su reemplazo a Mirta Gusinky, quien no llegó a ser proclamada por el TSJE.

“Todo es una barbaridad, cualquier cosa que se haga ya no será jurídico, porque no está permitido lo que hizo Lugo. Ninguna persona que no esté proclamada puede jurar. Es el atrevimiento de pretender por sí mismo decir quién va a ser senador y quién no. Entonces para qué hacemos elecciones y tenemos una Corte, si es que vamos a tener un presidente saliente que decide quién podrá jurar”, cuestionó Ljubetic.

Consideró que el presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, puede adoptar una determinación administrativa, revocando la resolución de Lugo, y que no es necesario poner a consideración del pleno.

En cuanto al juramento, dijo que la jurisprudencia establece que debe haber quórum para que Nicanor Duarte Frutos pueda asumir su banca.