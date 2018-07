A través de su cuenta verificada en Twitter, @MattHedgesFCO, el representante del Reino Unido se refirió a la situación judicial paraguaya, al tuitear la imagen de uno de los labriegos saliendo de la penitenciaría de Tacumbú, tras obtener la absolución de un tribunal.

“Que linda la sonrisa de la libertad. #Curuguaty”, resaltó Hedges en su posteo, que si bien tuvo varios me gusta, también recibió las críticas de la ciudadanía paraguaya, que calificó de una intromisión a los asuntos internos del país donde está designado como diplomático.

Algunos incluso ya solicitaron que la Cancillería paraguaya exija explicaciones a Hedges por su aparente entrometimiento en cuestiones que no le atañen.

A continuación algunas de las respuestas que le dejaron sus seguidores:

Juan Marcelo Cuenca: “Se imaginan si el embajador norteamericano empezaba a publicar opiniones a favor del gobierno como iban a saltar algun@s? Pero si es a favor de la “causa” se perdona la intromisión política irreverente de un diplomático. Simplemente repugnante!”.

@Rocio_La_Negra: “Este era el comisario Erwin Lovera, probablemente tenía una linda sonrisa, pena que su flia nunca la volverá a ver #Curuguaty. El embajador debería de dejar de inmiscuirse intencionalmente en temas que atañen a la agenda nacional paraguaya, NO le compete”.

@betopnmr30: “Linda sonrisa de impunidad, libertad para invadir propiedades privadas y matar policías, beatiful embassador”.

Mirna Alfonso @MirnaAlf: “Siendo #embajador @MattHedgesFCO debería abstenerse de opinar en asuntos tan complejos como éste. Sobre todo expresando parcialidad. La cancillería debería pronunciarse respecto a esta intromisión @EladioLoizaga”.

David Cattebeke @DavidCattebeke: “Me gustaría ver la sonrisa de la familia de los policías asesinados en #Curuguaty”.

@JuancarlosDSG: “Parece que usted no tiene muy clara las funciones de un embajador”.

Lance Uppercut: “Embajador acaba de insultar la memoria de varios oficiales de policía muertos en este suceso. También insulto a sus familias, a quienes les arrancaron el consuelo de la justicia”.

@ElMariscalPyo: “Cancilleria… Hasta cuando las groseras intromisiones de este señor???”.

Maxi Barrios: “Señor embajador usted es orino fuera del tarro en opinar en algo que no le corresponde a usted ni opinar en 4 paredes con sus más íntimos. Una vergüenza y por respeto a los policías fallecidos es mejor que usted tome el primer vuelo a su país gran desubicado”.

Hugo Echague: “Señor @EladioLoizaga que espera @mreparaguay para convocar a este Embajador por esta declaración, tomen las medidas que correspondan”.

Carlos M. Talavera: “Señor embajador con respeto me dirigo ud. Sería bueno que no se meta en temas internos de mi país… Me gustaría que realice su labor como se debe.. Gracias”.

Harold Benítez: “Sr. Embajador, con todo respeto, usted no debería opinar sobre temas internos de un país, favor ubíquese”.





Mientras que otros cibernautas sí coincidieron con él:

Juan Sebastián: “¿Verdad que si, Embajador? Sobre todo después de haber sido acusado y condenado de manera injusta, sin ninguna prueba real y en un dudoso y cuestionado proceso judicial. Pero la pregunta sigue sin respuesta, ¿Qué pasó en Curuguaty? una herida abierta para todos. Saludos!”.