El padre del chico agredido indicó a la 970 AM que está muy dolido porque la justicia hizo lugar a un amparo promovido por la defensa de los tres alumnos que fueron suspendidos hasta fin de año en el colegio San José. “Esto me está destrozando”, dijo.

Comentó que el joven estaba con ganas de volver a la institución educativa y que pretendía hacerlo a vuelta de vacaciones, pero que con esta decisión no lo podrá hacer. “No sé cómo le voy a explicar a mi hijo que no puede volver. Yo le quiero mantener vivo, a lo mejor hasta sin estudio puede ser, pero le quiero tener a mi lado. Muchos chicos van a salir como ratas del colegio, porque volvieron los gatos”, añadió.

Sostuvo que el amparo se dio con la complicidad del colegio en cuestión, ya que el abogado de la casa de estudios y el presidente de la Asociación de Padres del Colegio (APAC) no lo apoyaron a él, sino que a la otra parte. “Esta gente vuelve con el aval de la APAC del colegio. Esto es una burla para un colegio tan grande como el San José. Hay sanjosianos que apoyan esto y que están en Poder Judicial. Es una barbaridad esto. No tengo palabras para explicar”, indicó.

Dijo que supuestamente desde la institución estaban peleando contra el amparo, pero resaltó que los directivos nunca llamaron a preguntar por el estudiante agredido, sino que solamente se comunicaron para avisarle que estaba atrasado con el pago de su cuota. “La otra vez me llamaron porque me atrasé en el pago de la cuota, pero ni se preocupan por la criatura”, dijo.

El padre sostuvo que un dato no menor es que uno de los chicos reconoció que había agredido al denunciante, pero que eso no bastó para que sea sancionado como corresponde.

“Ni con toda la plata del mundo van a arreglar lo que hicieron con mi hijo. Me plantaron arreglos, intentaron negociar y les dije que no voy a negociar con el dolor de mi hijo. Capaz eso es el problema conmigo, que no negocio y ellos siempre se acostumbraron a arreglar con plata”, puntualizó.