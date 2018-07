Un principio de incendio afectó a parte de una vivienda y un vehículo esta madrugada en la ciudad de Luque. Desconocidos derramaron combustible para provocar las llamas de manera intencional por motivos que aún no pudieron determinarse.

En las primeras horas de este jueves se registró un principio de incendio en una vivienda particular ubicada el Barrio San Antonio de la ciudad de Luque.

Según relató el periodista de la 970 AM Wilson Cardozo, los propietarios se percataron de la presencia del fuego, tras lo cual salieron rápidamente para intentar controlar las llamas.

Fausto Cantero, propietario de la residencia afectada, comentó a la emisora radial que unos desconocidos rociaron con combustible su automóvil y una parte de la puerta y la pared de la vivienda para iniciar el incendio que no llegó a propagarse gracias a su rápida acción.

El mismo no supo explicar el motivo por el que habrían intentado provocar el incendio, aunque no descartó que pueda tratarse de drogadictos que deambulan por la zona. “No tengo idea, de repente hay algunos chespis (consumidores de crack) que pasan y te piden plata pero les digo que no, eso lo que calculo”, acotó.

En el lugar del hecho se encontraron dos termos utilizados para guardar el combustible que luego fue arrojado para iniciar el fuego. Así también, fue hallada una peluca que habría sido usada por uno de los responsables para tratar de evitar ser identificado.

El fuego sólo afectó una parte de la carrocería del automóvil, por lo que el interior quedó intacto, además de que no llegó a propagarse a más partes de la casa.

Llamó la atención que los desconocidos hayan utilizado gasoil en vez de nafta, considerando que el primero es un combustible menos inflamable y, por ende, las llamas se propagan más lentamente.

En las viviendas aledañas existen varias cámaras de seguridad cuyas filmaciones de circuito cerrado serán facilitadas a las autoridades para dar curso a la investigación, precisó el periodista de la 970 AM.