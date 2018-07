Reyes Duarte denunció ante el ministro del Trabajo Guillermo Sosa, un caso de supuesto abuso laboral en el local gastronómico Paulista Grill, perteneciente al Grupo Sergio SA. La nota fue dada a conocer vía redes sociales y en ella explica que fue testigo de maltrato y discriminación por parte del gerente y de uno de los jefes: Angelo De Paula y Mario Rey, ambos de nacionalidad brasileña, respectivamente.

“Sufrimos explotación en cuanto al horario laboral: exagerado y no remunerado. Después de haber reclamado me costó varias sanciones injustas y caída de salario, lo cual denuncié al Ministerio del Trabajo. Eso me costó un despido injustificado, sin previo aviso, teniendo yo una antigüedad de un año y medio ganada con mucho esfuerzo y dedicación”, reza la nota.

En contacto con HOY Digital, Reyes expresó que su trabajo era ser cortador y pasador de carne y que, según le mencionó su abogado, debe cobrar G. 15 millones en concepto de indemnización pero que la empresa solo quiere pagarle G. 6.700.000.

En específico, manifestó que el maltrato verbal y físico eran constantes. Sindicó como responsables de los malos tratos a De Paula y a Rey quienes, siempre según su manifestación, se despachan contra los empleados de menor rango.

“El brasileño (De Paula) le dice indio a los paraguayos. Constantemente les dice ‘tenés que civilizarte, sos indio todavía’. A una compañera le decía que es fea y que no merece el puesto que tiene porque no tiene la cara ni la pinta”, sostuvo.

En cuanto a los horarios de trabajo, Reyes Duarte dijo que son jornadas de nueve horas en dos turnos: de mañana y de noche. Agregó que no pagan horario nocturno, días feriados y que en meses como diciembre y mayo, de alta rotación, ni siquiera tienen días libres.

Todo el trabajo que realizan lo hacen por sus salarios y, en su caso, era de G. 2.400.000, poco más del mínimo.

A través de un audio se escucha a la jefa de RRHH quien le informa a Reyes Duarte que los horarios en empresas de gastronomía son así y que la misma situación se viven en otras churrasquerías. “En gastronomía no tenés horario de salida. Y no es todos los días, es una vez cada tanto”, explica.

Cuando le pedimos ahondar en otros detalles, Reyes Duarte explicó que prefiere no mencionarlos porque su caso puede ser judicializado y que él no tiene la capacidad económica para afrontar un pleito contra los propietarios de la churrasquería.

Francisco Reyes Duarte vive en el barrio Jara de Asunción y desde los 13 años se dedica a la gastronomía. Hoy tiene 25 y ya con una esposa y una hija a quien mantener, exige que se haga justicia con él y con sus compañeros quienes sufren maltratos y que no denuncian por temor.

Harto de la injusticia, el hombre denunció el hecho al Ministerio del Trabajo y hasta ahora no tiene respuesta por parte de la entidad estatal.

Desde el diario HOY Digital intentamos comunicarnos con Angelo de Paula y con Mario Rey pero según nos comentó el encargado, quien se identificó como Bernardo, la que está autorizada para responder sobre el punto es la jefa de Recursos Humanos Olga Ferreira, quien actualmente se encuentra de vacaciones y recién el martes estaría de vuelta.