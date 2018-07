Los locales de venta de comida deben reunir ciertos requisitos que garanticen que el alimento elaborado en sus instalaciones no es nocivo para la salud y estos deben estar registrados en el INAN. Las minutas forman parte de los alimentos de alto riesgo por contener alto valor de proteínas y humedad en su composición.

El asadito, el lomito o la hamburguesa que se adquiere de un puesto debe reunir requisitos mínimos que indican al consumidor si el local de expendio reúne las condiciones para que existan garantías para la salud. No solo los alimentos envasados pueden presentar problemas para la salud teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento y manipulación, los alimentos pre elaborados y procesados y listos para el consumo como minutas o platos elaborados están catalogados como alimentos de alto riesgo para la salud por contener un alto valor de proteínas y de humedad en su composición que son los nutrientes que necesitan los microorganismos para crecer bien porque no todos los alimentos son tan críticos.

Algo simple de verificar es si el establecimiento tiene un lugar designado para el lavado de manos, un baño cerca o si tiene agua en la cocina. “El consumidor tiene que pensar en esas cosas a la hora de comprar, son condiciones que tiene que reunir porque son alimentos de riesgo e implican un daño en la salud, nadie quiere enfermarse y es por eso que es bastante la responsabilidad del consumidor a la hora de elegir”, señaló la Lic. Patricia Maldonado, jefa de Vigilancia de Control de Alimentos del INAN.

Un caramelo que es puro azúcar posiblemente no tendrá los mismos microorganismos que una carne que no se cocinó bien o una leche que no se pasteurizó en condiciones, son diferentes microorganismos y los que tienen mayor cantidad de proteínas son los lácteos, cárnicos, toda la gama de fiambres, chorizos, hamburguesas, agua mineral, yerba mate, este último por ser un alimento autóctono y que se consume todo el año.

Los locales de venta de comidas deben estar registrados en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN). La dependencia sanitaria es la encargada de registrar los alimentos tanto envasados como los elaborados listos para el consumo.Las tomas de muestra de los alimentos se realiza en los mercados, de abasto, en los establecimientos elaborados.

El caso de los alimentos que se venden en la vía pública no están dentro del control del Estado y no cumplen con las normas sanitarias requeridas para que el daño a la salud sea mínimo. Se considera que un alimento es apto para el consumo cuando reúne ciertas condiciones sanitarias como si se elaboran en un establecimiento habilitado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Así como el consumidor puede elegir de dónde comprar también puede realizar la denuncia sobre un producto o establecimiento, la denuncia es confidencial y el usuario puede realizarla a través de la web http://www.inan.gov.py e ingresar a la etiqueta de denuncia y por el mismo canal realizar el seguimiento del caso en particular.

“Cada vez hay más denuncias al respecto y es porque el consumidor va tomando conciencia y esto se logra con las campañas de sensibilización”, puntualizó Maldonado.