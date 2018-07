El titu­lar de la Comisión de Agricul­tura de la Cámara Baja, el diputado colorado Colym Soroka, resaltó a la 970 AM que no conversó precisamente con el futuro mandatario Mario Abdo Benítez sobre poner freno al ingreso de los brasileños que desplazan a los campesinos en el sector productivo.

“Trataron de golpearme innecesariamente, una cosa es expulsar y otra es buscar que las reglas sean claras. (…) Muchos amigos me dicen que se recibieron hace 10 años pero no pueden ejercer porque las empresas traen todos sus funcionarios del Brasil. Ni siquiera son técnicos, según me indican. Siendo que existen requisitos para poder vender el producto. No tengo problemas con que vengan las empresas brasileñas a lucrar en nuestro país, pero que sean consecuentes con la mano de obra paraguaya”, dijo.

También el legislador aseguró que muchos indocumentados están trabajando en nuestro territorio y alegó que esto no iba a ocurrir si es que las instituciones públicas actúen como corresponde e implementen medidas de control.

A esto se suma que las empresas brasileñas poseen un cierto fanatismo para contratar a sus connacionales, antes que los paraguayos. “Algunas solamente dan trabajo a personas que hablan portugués y en sus carteles (de solicitud de personal) piden que hablen el idioma”, resaltó.

Por esta situación, Soroka anunció que presentará un proyecto de Ley que tendrá dos enfoques y su fin será “tratar de cuidar a nuestros profesionales e involucrar a las empresas con la creación de fuentes de primer empleo“.

SECTOR PRODUCTIVO RECHAZA

Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, en charla con la 970 AM indicó que no acompaña el planteamiento del legislador colorado Soroka, quien pertenece al bloque del próximo presidente Mario Abdo Benítez. Aseguró que no es correcto el diagnóstico que hace de la situación actual.

“No sé en qué contexto lo dijo, pero está un poco desfasado. Desde los años 90 la migración de Brasil al Paraguay ya no existe más. Fue un fenómeno que duró de los 70 a los 90. Fue gente que vino a trabajar en un contexto del programa de desarrollo del este, colonizando tierras despobladas“, comentó.

El empresario productor sostuvo que él no percibe como un problema la presencia de los extranjeros. “No entiendo el problema que quieren solucionar. El paraguayo se caracteriza por ser hospitalario y amigable, y no trabaja en función a la xenofobia y el rechazo, normalmente. Hay visiones un poco radicalizadas que se tienen que tratar de hacer… lo que tenemos que hacer con el migrante es tratar de asimilarlo y que se integre al desarrollo económico y social del país”, acotó.

También el presidente de la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleagi­nosas (Capeco), José Berea, destacó que la presencia de los colonos provenientes del Brasil permiten el crecimiento agrícola. “Nosotros debemos mucho a los brasileños. En buena hora llegaron”, manifestó al diario La Nación.

El referente del sector productor aclaró que el trabajo de otros grupos en otros puntos del país (ucrania­nos, menonitas, etc.), en forma conjunta con agricultores paragua­yos, es también fundamental para el bienestar de pobladores de diversos departamentos.

“De hecho el apellido Soroka proviene de la migración”, indicó y señaló que la migración en sí, es un fenómeno internacional. Recordó que más de un millón de paraguayos se encuentran fuera del país por diversas razones.