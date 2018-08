Más serena y con mucha determinación Tatiana Gabaglio con 21 años de edad habla con entusiasmo sobre sus proyectos, el cariño de la gente que formó parte de todo su proceso para salir adelante pasando del dolor a la esperanza luego de haberse tenido a pensar y sentir fuertemente que por alguna razón estaba viva.

Tras varios años de abocar su vida a recordar la triste escena que enlutó muchísimas vidas y familias y que dejó secuelas en sobrevivientes como ella -le fue amputada parte de la pierna derecha por la gravedad de las quemaduras que sufrió- decidió dejar atrás esos años de dolor y renacer en la alegría y el agradecimiento.

“Traté de darle ese cambio a mi vida, esperanzada en un país mejor, en una justicia real y efectiva no solo para las víctimas del Ycuá Bolaños sino para todas las personas que no saben siquiera lo que significa justicia”, reflexiona pisando una vez más el lugar donde perdió a seres queridos y casi perdió la suya. “Decidí pasar del dolor a la esperanza porque por alguna razón estoy viva”, acota.

Tenía 7 años cuando todo pasó y desde entonces nunca perdió el espíritu de lucha contra toda las adversidades que se le fueron presentando. Desde entonces supo que haría algo distinto por mejor la situación que tanto dolor le produjo a lo largo de su infancia y adolescencia. Fue entonces que volcó su formación a ámbitos que guardan relación con la experiencia vivida poniéndose como norte que desde donde esté, siendo una profesional, no bajará los brazos para hacer mejor las cosas.

Criminalística y Derecho son los dos frentes que eligió para servir a los demás en el futuro. “Criminalística inicié más bien por una cuestión de todas las falencias que hubo en le peritaje el Ycuá Bolaños, no lo digo porque estuvo mal sino porque en el momento de la tragedia no contábamos con peritos accidentólogos de incendio y es una lástima siendo que hay tantas personas que quieren especializarse”, indica la joven.

A pasos de terminar una de sus carreras, su meta anhelada y próxima es especializarse en el exterior en Peritaje de Incendios “en honor a las 400 almas que partieron aquel 1 de agosto”, agrega.

Una pausa. Cambia el semblante y endurece sus facciones al mencionar que la carrera de Derecho sí le produjo sentimientos encontrados. “Son tantas las cosas que yo no me esperaba como la causa vendida del Ycuá Bolaños, los abogado que vendieron porque es real, vendieron la causa de todas las víctimas. Eso fue lo que prácticamente me motivó a seguir una carrera tan odiada, tan cuestionada”.

Y las oportunidades se le fueron presentando en el transcurrir de estos 14 años; ingresó a trabajar al Poder Judicial en la oficina de Acceso a Justicia en Condición de Vulnerabilidad. “Trabajo en el área juvenil más que nada, dando charlas, capacitación sobre acceso a derechos, deberes, conocimiento de la Constitución Nacional, prevención de la drogadicción, violencia intrafamiliar, y un poco de lo que sería la autoestima desde mi historia personal que tal ver puede servir o no a las personas”, agrega.

No olvida y asegura que su fortaleza se debe al apoyo de muchísima gente, las palabras de aliento de sus amigos, familia y sus compañeros de trabajo. “Mi familia es la que me mantuvo firme en todo este tiempo y los compañeros de lucha del Ycuá Bolaños, que si bien por cuestiones de la vida tuvimos que separarnos momentáneamente sigo recibiendo esa fortaleza de ellos y siempre de los 400 ángeles que siempre me protegen”, afirma.

Tatiana se fija metas diarias y no deja de proyectarse tanto que además de ayudar a las personas desde las profesiones que eligió, asegura que está en sus planes incursionar en la política desde abajo, escalón por escalón con la intención de ir cambiando las situaciones que alguna vez la dañaron como la injusticia. La máxima instancia, ser presidenta del Paraguay.

“Me encantaría formar una familia, seguir haciendo lo que me gusta y apasiona que es enseñar a los demás, y compartir mi historia personal ya no desde el dolor sino desde una esperanza, desde la alegría de estar viva y decir que por más que no tengas todo, el hecho de estar vivo te hace extremadamente rico y podes seguir adelante”, reflexiona.

Una vez más estar en el lugar donde perdió a muchos seres queridos y observar el cambio radical en el que va tomando forma el recuerdo de aquel 1 de agosto, manifiesta que la llena de alegría y satisfacción por la gente que tanto luchó por conservar ese lugar como un espacio de recordación de cada uno de los seres queridos que ya no están.

“Este lugar no es solo un monumento a la memoria y la vida y la justicia sino un monumento a todas esas personas que pelearon para que la memoria no se disuelva nunca, para que realmente este lugar quede como testimonio y representación de que la tragedia del Ycua Bolaños sí existió, que no fue extraído de un libro de ciencia ficción o algo que inventamos como víctimas para obtener réditos”, puntualizó.

“Hablar de la causa Ycuá Bolaños es denso y siempre será cuestionado por las víctimas porque al vivir el calvario del incendio, de sobrevivir a ese horno cuesta tanto entender la decisión de los jueces y otra vez para mí es aceptar, perdonar, porque no podés vivir con rencor todo el tiempo y por eso sigo adelante y por eso me estoy capacitando y el día de mañana si llego a tener un puesto alto donde yo pueda hacer justicia lo haré en honor a eso que nosotros no tuvimos y eso será para mí la justicia que voy a tener después de lo ocurrido”, puntualizó.