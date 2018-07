El abogado Álvaro Arias, quien representa a dos de los tres alumnos del San José denunciados ante la Fiscalía por agresión, aseguró que los médicos que atendieron al chico no constataron lesiones graves, contrariamente a lo que denunció la parte querellante.

“El médico pediatra Tomás Mateo Balmelli señaló a fiscal Alcides Corvalán que no vio lesiones; el otorrinolaringólogo Luis Costa Gastiaburo tampoco vio que tenga registros de golpes, y el médico forense del Ministerio Público no pudo corroborar lesiones graves, con lo que vio en la carpeta fiscal”, señaló.

Con esta situación, ahora se espera el resultado de la Cámara Gesell, que se realizó al chico de 15 años hace más de una semana en el Departamento de Victimología del Ministerio Público, según detalló el letrado en conversación con la radio 970 AM.

“No quiero apañar la violencia o el bullying, pero situemos en lo que hicieron y no generar un tipo penal que no es el adecuado”, dijo al momento de aclarar que, aunque no fueron citados por la Fiscalía para declarar, sus defendidos no reconocen el hecho de violencia.

“Son jóvenes que están en el ultimo año del colegio y era un intercolegial. Estaban jodiendo fuera del colegio, haciendo cualquier cosa, pero tampoco una lesión grave. Vamos a juzgarlos por lo que realmente hicieron, si es que lo hicieron, y no por cualquier cosa”, refirió.

Sobre el encuentro que puede darse entre los denunciados y denunciante al existir un amparo judicial que los permite volver a clases, Arias dijo que entiende al padre del chico que teme que se tope con sus supuestos agresores, pero aseveró que puede garantizar que no se dará esa aproximación. “La Fiscalía del menor planteó una serie de medidas y el colegio elaboró un protocolo. No va a existir ningún tipo de aproximación, porque tendrán horarios distintos de recreo, además formaron partes de charlas y explicaciones”, puntualizó.