A siete meses de la intervención, su recuperación es buena y la afección ocular que le impedía ver con claridad y le limitaba su capacidad para realizar sus actividades diarias, poco a poco quedarán atrás. Alejandro Zelaya es un joven de 23 años con sueños, proyectos y aspiraciones y con muchas ganas de salir adelante y quien tomó su experiencia como una enseñanza y hoy ve la vida de manera distinta.

Con sus 23 años, el joven asegura que este tipo de acontecimiento te cambia la manera de ver y percibir la vida. “La enfermedad que tengo me quitó por un momento la posibilidad de ver, pero me devolvió una mirada diferente de la vida y me hizo entender que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Si bien ya no tengo la vida que antes llevaba, puedo afirmar que la que ahora tengo es mucho mejor”, reflexionó.

Todo empezó a los 19 años cuando le diagnosticaron queratocono con la que la córnea circular comienza a abultarse tomando la forma de cono, produciendo una distorsión en la visión y que afectó a ambos ojos. Unos años más tarde, a los 22, la enfermedad se encontraba muy avanzada, sobre todo en el ojo izquierdo que refería el último estadío (tipo 4). La solución para salvar su visión era el trasplante de córnea.

Alejandro explicó que en algún momento, durante la evolución de este padecimiento ocular se generó una cicatriz en el ojo izquierdo de la córnea, hecho que le imposibilitó ver. Ni la lente de contacto rígida que utilizaba como parte del tratamiento se adaptaba a su ojo debido al avance de la afección.

“La lente no lo podía usar más porque se caía, ya que el cono que se formó era muy grande. Ya no veía de ese ojo y para colmo me dolía”, recuerda.

Indicó que en menos de un año de estar a la espera de un donante, finalmente se concretó su esperada cirugía que duró seis horas. En estos momentos, el trasplantado se halla en proceso de recuperación y cicatrización, con buena evolución llevando a cabo sus tareas cotidianas: trabaja en una compañía de telefonía celular, estudia comunicación institucional, cursando el último año; y actualmente lidera la campaña “Convertite en héroe. Sé donador de órganos”, con el objetivo de crear conciencia sobre la imperiosa necesidad de la donación de órganos.

“Tengo 14 puntos en el área ocular, dos ya fueron sacados y sigo en constante control. Ahora me siento muy bien, tranquilo por la calidad de profesionales que me asistieron y me siguen acompañando en esta etapa”, puntualizó.

¿Qué debo hacer si quiero ser donante de órganos?

Las personas interesadas en convertirse en donante deben completar el formulario del Registro Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos, elaborado por el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) que puede revocarse en cualquier momento y funciona com un testamento de la persona y luego de ser completado queda archivado en el servicio informático de la institución.

El nuevo donante voluntario recibe un carnet que certifica su voluntad. Si bien la manifestación de esta voluntad en vida puede ser revocada, las autoridades sanitarias instan a las familias a respetar la voluntad del donante. Para más informes contactar al 021 286337 y al correo inatpy@gmail.com

El INAT es el organismo rector, coordinador y facilitador de los diferentes tipos de trasplantes realizados en el país. A través de esta dependencia del Ministerio de Salud, se concreta la provisión de insumos médicos, medicamentos inmunosupresores (antirrechazo), líquidos de preservación de órganos. Además, los estudios laboratoriales de histocompatibilidad son realizados, como único centro en todo el país, en el Laboratorio Central del MSPyBS, indispensables para la realización de los diferentes tipos de trasplantes.