La ciudadana refirió en charla con HOY Digital que siendo aproximadamente las 6:42 de este jueves estaba yendo al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, zona de Fernando de la Mora, donde trabaja en el puesto de comidas, cuando se le acercó uno de los estudiantes del cuarto grado para acompañarla.

Refirió que todo transcurría con normalidad, hasta que hizo acto de presencia un hombre a bordo de una motocicleta. “Con la criatura nos íbamos hablando y cruzó una moto muy cerca y pensé que iba a darse la vuelta porque la calle donde estábamos no tenía salida. En esto se baja y me agarra del brazo y me pone por la muralla”, contó.

De acuerdo al relato de la denunciante, el desconocido en todo momento la amenazó de muerte y ella sintió que le apretaba el estómago con un objeto, el cual supone que habría sido un arma. “Me dijo: ‘cállate, porque acá te voy a matar’. El niño se dio cuenta de eso y comenzó a desesperarse. Yo le dije que corra y el nene fue al portón del colegio”, recordó.

La víctima indicó que el malviviente no quiso su celular, sino más bien su intención fue atacarla sexualmente. “Me dijo que me iba a matar y me manoseó todo”, lamentó visiblemente shockeada aun por el incidente sufrido. Luego, el degenerado la dejó y se dio a la fuga, al temer que salgan personas del centro educativo, donde fue a refugiarse el niño.

Al ser abordada por sorpresa, la mujer indicó que no logró visualizar el rostro de su agresor, pero sí pudo describirlo como una persona alta, blanca y de unos 35 años de edad aproximadamente. En tanto que la moto en que se movilizaba era una tipo cobradora de la marca Kenton.

La ciudadana manifestó que ya radicó su denuncia en la comisaría de Arroyo Seco y que espera que los policías obtengan las imágenes de las cámaras de seguridad de la la zona.

Subrayó que, de acuerdo a lo que dicen en el barrio, su atacante sería el mismo individuo que merodea la zona y que suele mostrar sus partes íntimas a las estudiantes secundarias. “Varias veces se hicieron las quejas, pero no hacen nada para agarrarlo. Yo ahora estoy super mal, y no tengo ganas de llevar a mis hijos a la escuela”, puntualizó.