Sonriente y reflexivo, Dante Flecha con sus 38 años hace un recuento de diez años atrás cuando un diagnóstico de cáncer testicular cambió por completo su vida, sin previo aviso. En todo ese tiempo pasó por cuatro cirugías, tratamiento de quimioterapia y radioterapia, esta última lo dejó con secuelas en la parte ósea de las caderas. Venció el cáncer y empezó otra historia enfrentándose al sistema de salud público del que huyó y buscó respuestas cruzando la frontera.

Recuerda que luego de empezar a tratarse se iniciaron otros problemas; primero su operación en Clínicas; luego radioterapia, quimioterapia, siempre en forma desordenada y sin control en el proceso.

“Tuve mucha ayuda de mucha gente entre médicos y familiares pero el Estado siempre estuvo ausente. Era como que yo mismo tenía que encargarme de hacer los tratamientos para poder superar primero el cáncer y eso ocurrió, felizmente en el 2010 pero fue cuando empezó la descomposición de mis caderas a causa de la radioterapia. Estuve un año en cama soportando dolores terribles, de tener una cadera sana esta empezó a descomponerse”.

Un año en cama, luego en silla de ruedas, andador y muletas formaron parte de su proceso para sostenerse y no quedarse quieto. Comenzó a trabajar y a rehabilitarse con fisioterapia siempre con el apoyo de familiares y amigos pero con la sensación de una total desprotección estatal, cuenta.

“El Estado tiene que tener control sobre sus ciudadanos, todos tenemos que contribuir a que esto funcione pero se deja nomás que la gente se muera de onda. Eso nos afecta a todos porque el dinero que existe para salud pública no se está invirtiendo los suficientemente bien para salvar a las personas que pueden ser salvadas, no sé cuanto tiempo va a durar este problema pero de acá a unos años habrá muchas personas con problemas de discapacidad por cuestiones completamente prevenibles”, recuerda y agrega que lo afirma porque lo vivió saliendo con complicaciones que nada tenían que ver con su caso tratado.

En IPS vivió una verdadera “película de terror”. “Ir allí es saber que en cualquier momento podes pasar al más allá por cuestiones que no tienen nada que ver contigo y eso es desesperante”, advierte.

Como una vivencia tensa recordó que en la última intervención en IPS ya estando en el quirófano no había sangre para su trasfusión. “No voy a culpar a los doctores, pero no tenían condiciones para salvarme, fue mi última experiencia y no quiero entrar nunca más a ese lugar”, afirmó tajante. Eso lo vivió en diciembre de 2015 y asegura que lo que cuenta es el pan de cada día para mucha gente que se va a un servicio de salud donde saben perfectamente que pueden quedar más afectado en su salud.

La movilización para recaudar fondos para enfrentar una enfermedad grave implica muchas situaciones. “Detrás de cada ‘todos por fulano’, ‘todos por mengana’ hay alguien que se siente muy mal porque no está pudiendo acceder a una salud pública en condiciones, que pasa por un estrés de lidiar con su problema de salud y organizar una actividad de venta de comidas. No es que hoy haces una actividad y mañana ya tenés para lo que necesitás, la salud es cara y se necesita de muchísima ayuda, no se puede solo”, indica.

Hoy Dante sigue tratamiento en Clínicas de Argentina, ya fue cuatro veces para realizar su preparación preoperatoria porque necesita una prótesis de cadera más injerto de huesos. Cuando supo que acá sería imposible acceder a esa intervención empezó lo que para él además de ser una manera de costear sus gastos es una terapia, fue un momento decisivo para todo lo que busca para tener una vida mejor.

“Fue como una especie de terapia, cocinar para olvidar por un momento el problema, que acá no me podía operar. Comencé a cocinar y mis amigos me dieron ideas de cosas que podía hacer, fueron varios meses de preparación y en forma impulsiva decidí y me filmé con un sanwich de milanesita y comenzamos. Luego surge el tema de las pastas y marineritas y esto hace que mucha gente se acerque y ofrezca su ayuda más allá de lo que se puede ganar, a veces se gana, otras no”, afirmó.

Con toda la ayuda que recibió los dos primeros viajes los pudo hacer en avión y fue muy beneficioso para su salud, también ya viajó con ayuda de sus amigos en colectivo y fueron experiencias muy desgastantes por su condición de salud.

“Tengo que hacerlo porque tengo cita agendada, la próxima vez que tengo que ir es el 21 de agosto para mi tercera consulta, para presentar mis estudios de tomografía, centellografía, y análisis clínicos, con esos estudios espero me digan que ya me voy a operar y si el doctor me pide otra cosa lo tengo que hacer igual”, manifestó.

Todos los sábados y domingos, Dante prepara marineritas (el plato estrella), canelones, tallarines y ahora también pastel de papa y comidas típicas, mbeju y pajagua mascada en su vivienda del barrio Panambí Retá de Lambare. Se pueden hacer reservar o pedidos al 0972653981, con un mensaje Dante pasa la indicación de cómo llegar.

Ofrece platos desde G. 30 mil guaraníes las marineritas; 8 canelones por 50 mil; pastel de papa a 35mil y las comidas típicas a 5 mil guaraníes.

Ahora está enfocado en lograr una fecha de operación y que la intervención haga su trabajo para terminar con el dolor paralizante que lo asalta en el momento menos esperado, lo describe como ‘un dolor insoportable’. En Clínicas de Argentina, lo trato el traumatólogo Henry Flores, especialista en caderas. La operación de cadera y el injerto de huesos es una operación compleja que realizarla acá significa un peligro alto, según las advertencias que recibió de los propios médicos. Si todo sale bien como espera, ya este año y seguir con su negocio de comidas para tener un sustento y ofrecer productos ricos como forma de agradecimiento por la ayuda recibida.

Además del negocio de comidas, quiere dedicarse a hablar sobre discapacidad y que las personas tengan un acceso a lo laboral y los servicios de salud y cambiar la visión que se tiene sobre estas personas.

“En Paraguay la visión que se tiene sobre la discapacidad es de una persona que es inútil, que estorba sin embargo, si viéramos a la persona con discapacidad desde donde puede aportar, en ese proceso nos daríamos cuenta que tenemos que mirar a las personas por lo que pueden dar y aportar y no desde el lado negativo, es es muy importante”, reflexionó.

Dejar la negación y la vergüenza

Dante señala que cuando cayó en cuenta que el sistema de salud no iba a hacer nada bueno por él y que era demasiado arriesgado y estresante someterme a ese proceso comenzó a pesar en qué más podía hacer y eso incluye un lugar donde operarse y el dinero para poder realizar los viajes.

“Fue cuando dejé de lado la vergüenza, los complejos y comenzar a hablar de que todos necesitamos salud, no solo yo sino todas las personas que en estos momentos están haciendo rifas, tallarinadas, para conseguir una buena salud están muy probablemente con mucha vergüenza encima y tienen la sensación de que le deben a mucha gente. Les pido que traten de dejar esa vergüenza y los complejos de lado, todos somos diferentes, todos podemos vernos bien o mal o con mucha o poca autoestima pero tenemos que enfocarnos en tener salud porque o sino la perdemos en el camino”, animó.

La negación que Dante atravesó por mucho tiempo y que lo dejó paralizado fue la falta de confianza en el sistema de salud. “Me analicé y me di cuenta de que era por el miedo que tenía a morir en un hospital público, por eso decidí hacerme la operación en Argentina”, señaló.

Sistema más amigable

Dante aboga por un sistema de salud más amigable con el paciente que llega a un servicio solo porque necesita ser atendido sin embargo, en la mayoría de los casos se encuentra con que no hay insumos, medicamentos y con que el personal con poca sensibilidad. “El tratado al paciente puede ser más fatal que el tratamiento mismo, eso sí mata”, sentencia desde su experiencia.