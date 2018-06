“Yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la vida”, respondió contundentemente el presidente electo, Mario Abdo Benítez, tras ser consultado por periodistas luego de un acto desarrollado hoy por el aniversario de la Ciudad de Itacurubí del Rosario.

Abdo Benítez calificó al aborto como ‘un crimen’, ya que a su criterio es alguien que ya tiene vida. “La diferencia es a los cuantos años le matamos. Una vez que hay concepción, ya hay vida”, afirmó el presidente electo.

Sin embargo, señaló que su postura no quiere decir que no signifique que no se debe abordar la problemática. “A pesar de que es ilegal, se producen muchísimos casos en la clandestinidad”, aseguró.

En nuestro país se practican entre 20.000 y 30.000 abortos clandestinos, cifra que se conoce en base a la cantidad de pacientes atendidos en los servicios de salud oficiales.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en el 2015 se registraron un total de 7.411 abortos, en el 2016 la cifra llegó a 7.156. En el 2017, los abortos constituyeron el 12,8% de muertes maternas, siendo la tercera causa de fallecimientos después de la toxemia (hipertensión en el embarazo) y la hemorragia.

El aborto también constituye el 8% de las internaciones maternas por alguna complicación, lo cual da una cifra de entre 7.000 y 8.000 pacientes que debieron internarse en los hospitales tras una interrupción del embarazo.