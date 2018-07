Representantes de la Asociación de Enfermos Renales del Hospital Nacional llevaron sus inquietudes al ministro de Salud, doctor Carlos Morínigo. Solicitaron la provisión de medicamentos y que no se interrumpan los tratamientos de diálisis y que se agilicen los trasplantes renales en el sector público. El titular de Salud se comprometió a mediar en los trámites para que los dializados sean subsidiados mientras estén en tratamiento.

El doctor Carlos Morínigo, ministro de Salud recibió esta mañana a los representantes de la Asociación de Enfermos Renales del Hospital Nacional de Itauguá que a tempranas horas realizaron una manifestación frente a la sede ministerial con la intención de que sus reclamos sean atendidos. Sobre el punto, los renales solicitaron con suma urgencia la contratación de especialistas, la provisión garantizada de medicamentos y que se retomen las intervenciones quirúrgicas para los trasplantes de niños y adultos. También solicitaron la mediación del titular de Salud para que los dializados a nivel país reciban un subsidio del Estado porque no tienen la posibilidad de trabajar por el deterioro en su estado de salud durante el largo tratamiento que deben recibir.

“Me comprometo a tener una lista de ellos para que tengamos una ley para ellos porque no pueden trabajar y a la par de eso necesitan alimentarse saludablemente y comer saludable es más caro que comer chatarra y muchos de ellos me dicen ‘ni para comer empanada tengo’ y es terrible escuchar eso porque un dializado no puede comer empanada. Estamos buscando la vuelta para ver qué hacer”, afirmó Morínigo.El ministro recordó que los enfermos renales deben dializarse de 3 a 4 veces por semana y que luego de las sesiones muchos presentan descompensaciones en su estado lo que les impide llevar una vida laboral estable además de las condiciones vulnerables de salud que atraviesa la mayoría en cuanto a la alimentación adecuada para mantenerse bien.

Morínigo se refirió punto por punto a los pedidos, a fin de aclarar dudas, informar sobre trámites e iniciar acciones pertinentes para la solución inmediata de algunos puntos. También se abordó sobre proyectos y el trabajo conjunto y sostenido con los pacientes. Con relación al pedido de un especialista para cirugía de las tiroides, se comprometió a la contratación en el caso de conseguirse un profesional en esta rama que acepte prestar servicios en el Hospital Nacional, teniendo en cuenta que, por la distancia, muchos optan por trasladarse nuevamente o renuncian.

Sobre la provisión de medicamentos, el reclamo apunta a que solo están recibiendo lotes por 20 días. El titular sanitario informó que se están efectuando compras fraccionadas, teniendo en cuenta la deuda con las farmacéuticas, que se van pagando también de manera fraccionada, según el compromiso asumido con las firmas. Por lo tanto, aseguró que, si bien no hay stock para 3 meses, los pacientes no dejarán de recibir los medicamentos para que su tratamiento no se vea interrumpido.

En cuanto a los trasplantes, se acordó solicitar información al INAT sobre la lista de espera de los pacientes dializados, de tal manera a que los mismos estén informados sobre la situación. Así también, se reunirán con el especialista en trasplante para adultos contratado para el Hospital Nacional, con el objetivo de trazar los próximos pasos para que los procedimientos sean retomados en este servicio especializado del Ministerio de Salud; en cuanto a los trasplantes pediátricos, el área será reestructurada para que las intervenciones se reinicien. Morínigo destacó que para que los trasplantes puedan agilizarse se debe contar primeramente con los donantes.

Se acordó además elaborar en conjunto un proyecto para la construcción de un pabellón exclusivo para diálisis, de tal manera a que la cartera de Salud y la Asociación de Enfermos Renales del Hospital Nacional de Itauguá presenten una propuesta de apoyo a la Entidad Itaipú Binacional. El ala de diálisis del Nacional debe ser totalmente refaccionada.