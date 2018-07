Antonia Rojas, miembro del grupo, expresó a la 970 AM que ellos salen a ayudar a la gente que es víctima del cepo. Aseguró que SL Parking es una empresa fantasma y que no saben de quién es. “Todo es probolsillo. No estamos ajenos a que se haga el estacionamiento tarifado. En este caso el 75% de lo recaudado se lleva al bolsillo de no sabemos quién. Le ayudamos a la gente. Los comerciantes nos dicen que no tienen más clientes”, dijo.

Para que el Grupo de Defensores de San Lorenzo entre en acción primero se debe solicitar el “servicio” en uno de los grupos de WhatsApp donde existen unas 400 personas. “Somos tres los que salimos a buscar el cepo. Nos avisan los usuarios a los que les colocaron cepo”, manifestó.

Para retirar el pedazo de hierro de las ruedas indicó que se utilizan llaves “pico de loro de 18”, también “llave L14” y si el armatoste les genera más inconvenientes le aplican golpes de martillo y arrojan los restos al medio de la calle.

Agregó que el objetivo del sistema no es solucionar el problema del tránsito sino que lo que pretenden es recaudar. “No les importa si estacionan bien o mal. Ellos solo salen a colocar los cepos y en cinco minutos viene la grúa y te destruye el vehículo. Todos los PMT son ‘ceperos’ ni siquiera dirigen el tránsito”, espetó.

Rojas sostuvo que están pidiendo la anulación del contrato y que incluso el intendente Albino Ferrer dijo que no lo pudo leer porque era “demasiado largo”.

Este lunes el diario La Nación y el canal GEN publicaron un reportaje sobre el drama que se vive en San Lorenzo desde que entró en vigencia el control del estacionamiento por parte de la empresa SL Parking.