Una mujer fue con su pareja a un evento social en San Lorenzo y dejó su cartera con G. 1.200.000 en la camioneta. Delincuentes no perdieron la oportunidad y se llevaron el valioso botín.

El nuevo episodio de inseguridad sucedió en las inmediaciones del cementerio de San Lorenzo, adonde una pareja llegó a bordo de una camioneta Toyota tipo Patrol aproximadamente a las 19:00.

Alrededor de las 20:00, uno de los invitados que había salido regresó para avisar que la ventanilla de una camioneta bordó estaba rota.

Carlos Velilla, propietario de la camioneta, fue de inmediato a verificar y confirmó que se convirtió en otra víctima de los tortoleros.

“Nos percatamos de que no estaba la cartera de mi familia, perdimos G. 1.200.000, documentos, etc., dejó en el asiento trasero y puso una campera encima y creo que eso puso más en evidencia que había un bulto”, comentó Velilla a la 970 AM.

Contó que adentro también había una mochila suya que contenía solo ropa, pero que los delincuentes prefirieron no llevársela. Desafortunadamente en las inmediaciones no hallaron cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables.