Mariana Sanabria, hermana del policía Benito Joel Sanabria, manifestó a la 650 AM que fue una injusticia la condena de 12 años que recibió el agente sentenciado por haber disparo en el rostro del diputado Edgar Acosta. Aclaró que no están en contra de que reciba una sanción, pero calificaron de excesiva la otorgada por la justicia.

Tanto ella como otros familiares del uniformados fueron este martes hasta la Comandancia de la Policía para expresar su indignación y adelantaron que recurrirán a la Defensoría del Pueblo para poder apelar la condena. “No hay pruebas suficientes contra mi hermano y es excesiva ya la condena de 12 años. Si es necesario vamos a encadenarnos frente a la Fiscalía o el Juzgado”, dijo.

La mujer señaló que son una familia muy humilde y que su padre tuvo que empeñar su casa para poder ayudar a su hermano. “Nosotros somos pobres, humildes, trabajadores y luchamos. No hay justicia para los policías, ellos no tienen derecho. Mi papá de 86 años está empeñando su casa para ayudar a mi hermano”, contó

“Mi hermano dice que es inocente y solo un camarada suyo fue a declarar en su contra. Solo esa prueba tienen en su contra y no es suficiente para condenarlo así. Mi hermano no es patotero, no es drogadicto o sinvergüenza. Un violador de niños va cinco años a la cárcel”, resaltó por último.

PIDEN CONDENA PARA “PATOTERO”

Tras conocerse esta sentencia, varios ciudadanos recordaron a través de las redes sociales que sigue libremente el dirigente liberal Steven Patron, sobre quien incluso dijeron que “debería estar en el lugar del policía recibiendo su condena”.

El “incendiario” en cuestión fue acusado por la Fiscalía el pasado 24 de octubre por la supuesta fabricación de bombas molotov en la sede de del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), entre el 31 de marzo y 1 de abril, cuando fue incendiado el Congreso.

En diciembre del año pasado el mismo fue puesto en libertad ambulatoria mientras duraba el proceso legal en su contra, bajo una fianza de 70 millones de guaraníes de sus abogados y otras medidas impuestas por el juzgado.

A Patron se lo ve en imágenes fotográficas y grabaciones portando una botella presumiblemente con líquido inflamable dentro de la sede liberal y también irrumpiendo salvajemente las instalaciones del Parlamento, donde destruyó las computadoras y otros elementos del Estado.