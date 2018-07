En conversación con la 650 AM, el político liberal mencionó que todos los que fueron presidentes de la República y terminaron sus mandatos, deben irse a sus casas y no permitir que se siga debatiendo si juran o no como legisladores, al resaltar que existen problemas más serios a ser analizados.

“Ahora quizás habría que cambiar las reglas del juego y para eso necesitamos una constituyente. (…) Estas discusiones que tenemos son babélicas, de la torre de Babel, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Hay interpretaciones antojadizas”, resaltó.

Señaló que mientras se centra la atención al escenario parlamentario, está tomando forma un proyecto para implementar impuestazos y un millonario endeudamiento para el país.

“El nuevo Gobierno no habla, es un gobierno mudo, no nos dicen cómo van a gobernarnos. Y nosotros debatimos sobre si puede o no jurar Nicanor o si puede ser reelecto Cartes. El país es mucho más complejo, es un país serio y seamos serios”, comentó.

Por último resaltó que el problema del Senado "es un verdadero desastre" que no posee solución, al no existir voluntad política.