Carlos Haitter, intendente de Salto del Guairá, defendió en charla con la 730 AM las “inversiones” que realiza en las iglesias católicas y evangélicas, al destinar dinero de los contribuyentes a la construcción de los establecimientos religiosos.

“El Estado es laico, pero no se lleva a la práctica”, dijo y defendió que en su comunidad no existen escuelas públicas que “se estén por caer”. “Si es que estoy violando la Constitución Nacional, asumo porque trabajo. (…) Si los jóvenes (catequistas) me lo piden, seguiré violando la Constitución. Si es que me tengo que ir preso, bueno, lo siento, qué vamos a hacer”, acotó.

Es intendente por una Alianza, de la cual PDP forma parte. Más allá de eso, no solo está mal, está muy mal. Estadoes laico, no corresponde y ademas existen otras prioridades. Que se haga cargo, no justificamos ni andamos con rodeos o minimizando cuando algo está mal,como otros. https://t.co/XZuLfPZi7O — Desirée Masi (@desimasi2) 24 de julio de 2018

Por otra parte, el jefe comunal indicó a la 650 AM que habló con su asesor y que este le mencionó que una parte de la ley orgánica establece que la municipalidad puede invertir en organizaciones sociales sin fines de lucro.

Aclaró que nada se hizo por antojo suyo, sino que fue una respuesta a las solicitudes recibidas por las organizaciones juveniles religiosas. Destacó que en gran parte al rol social que desempeñan estas iglesias, evangélicas o católicas, muchos adictos o delincuentes se han integrado nuevamente a la sociedad.

“En alguna parte he fallado al no interiorizarme bien de la Constitución Nacional. Pero acá están contentos por lo que hemos invertido, por el rol social que desempeñan estas congregaciones religiosas en la comunidad”, resaltó.

PERTENECE AL EQUIPO DE DESIRÉE

El intendente en cuestión pertenece al equipo de la senadora opositora Desirée Masi, quien, tras ser abordada por esta cuestión, intentó desligarse al indicar que supuestamente fue candidato por la Alianza y no por el PDP. Sin embargo, en las redes sociales los ciudadanos le recordaron fotografías y publicaciones donde lo presentaban como su postulante, como cuando lo hizo su esposo, Rafael Filizzola.

LAS IGLESIAS CONSTRUIDAS Y PROYECTADAS

Según los datos de la DNCP, la Comuna pretende gastar G. 157 millones del dinero de los contribuyentes para construir la sucursal de la sede religiosa liderada por el pastor Emilio Abreu.

Para encontrar más datos con respecto al porqué la Comuna gasta dinero de la ciudad en construir una iglesia, hallamos la resolución 2865/2017, con fecha 29 de diciembre de 2017, por la cual se otorga permiso municipal y se aprueban las obras que serán y están siendo encaradas por el municipio en el 2018.

En el detalle figuran escuelas, tinglados multiuso, pavimentos, reparaciones de sedes municipales pero también se encuentra la construcción del Centro Familiar de Adoración, por los G. 157 millones mencionados.

Además, en el listado se observa que la Comuna prevé la construcción de la capilla san Juan Bautista (Católica) del barrio Itaipú, por valor de G. 165.719.960; la construcción de la capilla en el barrio San Juan del Kilómetro 5 de la Asamblea Dios Misionera, por G. 119.531.900; y la reparación de la capilla San Cayetano del barrio Renacer, por G. 30.650.000.

Con los agregados de la Iglesia Católica, la Municipalidad de Salto del Guairá gastará G. 628.981.360 en el 2018, solo en sedes religiosas.

Este año, la Municipalidad ya adjudicó la ampliación de la Iglesia San Pedro (2da. Etapa) por G. 156.079.500. vía contratación directa, a la empresa unipersonal Isabelino Silvero Báez.

Datos de la DNCP revelan que desde el 2016 hasta el 2017 los ciudadanos de Salto del Guairá ya habían “invertido” en nueve instituciones religiosas. En el 2016, se concedió la construcción de la Iglesia Ko’e Rory a la unipersonal Marta Concepción Elizabeth Báez por G. 110.132.800.

La lista del 2016 sigue con la terminación de la Iglesia Casa de Dios del barrio San Antonio a la misma empresa de Marta Báez por G. 80.000.000 y la terminación de la Iglesia Pentecostal del barrio Bernardes, también a la empresa unipersonal, por G. 140.000.000.

En el 2017, la Municipalidad financió la construcción de seis iglesias: la ampliación de la Iglesia Simiente Predestinada, por G 96.500.010, edificada por la empresa unipersonal Evelio Torales Rodríguez; la ampliación de la Iglesia La Misionera, por G. 98.140.000, por Mario Benítez Cuéllar; la construcción de piso de la Iglesia Asamblea de Dios del barrio 1 de Mayo por G. 117.000.000 a Juan Darío Rolón Ruíz Díaz; y la ampliación de la Iglesia San Pedro al mismo Isabelino Silvero Báez por G. 289.980.000.

La lista del 2017 sigue con la construcción de la vereda para explanada de la Iglesia del barrio Ko’e Rory concedida a Juan Darío Rolón Ruíz Díaz por G. 15.000.000; mientras que la ampliación de la iglesia Unidos en Cristo, concedida a Alves Sociedad Anónima, recibió G. 345.000.000 del dinero municipal.

En total, desde el 2016 hasta el 2018, la Municipalidad de Salto del Guairá terminará aportando G. 1.761.994.170 del dinero de todos los saltoguaireños en iglesias tanto protestantes como católicas.