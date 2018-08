El Programa de Prevención de Neoplastias Colorrectales (PRENEC) realizó una plan piloto en el que participaron 498 personas de entre 50 y 75 años sin síntomas de cáncer colorrectal y sin antecedentes familiares de desarrollo de la enfermedad. El 99% de los participantes en esta iniciativa sanitaria de prevención y detección temprana del cáncer colorrectal volvió al servicio en la fase de presentación del test de sangre oculta en heces para que fueran analizados.

De 40 personas que fueron notificados sobre la necesidad de hacerse una colonoscopía, solo 28 acudieron al Instituto Nacional del Cáncer para realizarla y los demás dejaron en pendiente la realización de la prueba para lograr un diagnóstico conclusivo pese a haber dado positivo al chequeo de hallazgo de sangre en materia fecal lo cual puede dar la señal de la existencia de pólipos o lesiones pre-cancerosas en el colon o recto, explicó el doctor Gustavo Campos, médico-jefe del departamento de Endoscopía del INCAN.

Un 68% fueron mujeres y 32% hombres. La mayor participación se vio entre personas de un rango etario de los 56 a 60 años, 61 a 65 y 71 a 75. Cuarenta personas -un 9 % de la población sumada al piloto- dieron coloncheck positivo y fueron notificados sobre la necesidad de realizarse una colonoscopía –endoscopía baja; un medio de diagnóstico capaz de visualizar el interior de esta región. Un 91% de la población estudiada dio negativo al colonchek.

Campos explicó que al no acudir los pacientes quedaron fueron del programa. El 50% de estas personas rechazó voluntariamente el procedimiento. “A pesar de saber que tenían un riesgo aumentado de alguna patología colorrectal, entre ellas el cáncer colorrectal, decidieron voluntariamente no hacerse la colonoscopía. Esto nos dice que probablemente un área en el que todavía tenemos que trabajar es en la cultura de la población; en romper tabúes con respecto a lo que es una colonoscopía y desarmar los temores a un diagnóstico de cáncer; explicarles más de cerca de qué se tratan las lesiones precursoras o la detección temprana de un cáncer”, reflexionó el profesional.

Y dentro del programa, los pacientes fueron atendidos por un médico de familia, quien le indicó que se realice la colonoscopía y de todas formas se dio el rechazo por lo que se puede concluir que se trata de un contexto cultural lo que ahora quedó identificado como un desafío dentro del programa, aseguró Campos.

La biopsia –toma de muestras de tejido- obtenidas de 14 pacientes durante las colonoscopías revelan un 13 % de presencia de pólipos y un 1% de enfermedad inflamatoria. “No hemos encontrado cáncer colorrectal temprano o invasor en nuestra serie. Todas son lesiones precursoras”, aclaró el especialista.

La distribución, según hallazgos patológicos, muestra un 8,6% de adenoma tubular con atipia de bajo grado; un 3.2% adenoma tubular con atipia de alto grado y un 2,1% pólipo hiperplásico.

Los resultados del Plan Piloto de PRENEC fueron presentados en la ponencia que tuvo lugar en el V Simposio Latinoamericano Endosur y dejó información necesaria para implementar el programa a nivel nacional, adelantó Campos.

Colonchek, previo a la colonoscopía

El colonchek es una prueba inmunológica que detecta sangre oculta en heces con la que se conoce el riesgo de tener pólipos colorrectales en la etapa inicial de los tumores. Esta prueba deben realizarse todas las personas de entre 50 y 75 años, hombres y mujeres, que no tengan síntomas y que no tengan antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

El estudio no tiene costo en los servicios del Ministerio de Salud Pública y el paciente no requiere acudir en ayunas y no necesita ningún tipo de preparación especial. Con los resultados, el paciente es notificado sobre la necesidad o no de realizarse una colonoscopía e iniciar un tratamiento temprano.