El proyecto de ley contempla que los funcionarios públicos sean beneficiarios del sistema de salud y prohibe a organismos del Estado el pago de seguro médico privado y subsidios de salud. El legislador afirmó que se debe abrir un debate que lleve a que exista un seguro universal para todos los paraguayos y no seguros de primera y segunda categoría.

El diputado liberal Antonio Buzarquis presentó el proyecto de ley que establece la inclusión de los funcionarios y autoridades públicas al Instituto de Previsión Social en calidad de beneficiarios del sistema de salud y prohíbe a organismos estatales el pago de seguro médico del sector privado y subsidios para la salud. En conferencia de presenta, el parlamentario señaló que existen paraguayos que no tienen acceso a ningún seguro de salud ni público ni privado y que se debe pensar en los 7 millones de habitantes para que accedan a alguno.

“Es inmoral que dentro del Estado paraguayo el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social le dice a la ciudadanía que acuda a los hospitales públicos y a sus funcionarios le dice que al privado porque el sistema de salud pública no funciona”, afirmó ante la prensa.

También indicó que hace un mea culpa como legislador diciendo: “cómo es posible que enviemos a nuestros hijos a los hospitales privados y a las escuelas privadas y le decimos a la ciudadanía que vayan al hospital público y a la escuela pública”. Es así que, según lo ve, la presentación de la propuesta reconoce el legítimo derecho de todos los funcionarios públicos y también de la ciudadanía.

“No queremos generar perjuicio para nadie sino un amplio debate para todos, que esta propuesta legislativa genere un amplio debate para buscar un seguro universal para todos los paraguayos porque la gran mayoría no accede a ningún seguro privado, cuántos paraguayos ingresan al IPS y es cierto que no reciben un buen servicio”, agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de generar un colapso en los servicios de la previsional con el ingreso de todo el funcionariado público, Buzarquis manifestó que se podría destinar 145 millones de dólares al año, invertidos en seguro privado para los funcionarios, en compra de medicamentos, equipamientos y construcción de hospitales modernos y un sistema de seguro universal. “No puede ser que un sector de la sociedad tenga privilegios y accesos, si sos funcionario público privilegiado tenés seguro de salud y reaseguro, y si no, no tenés ninguno”, destacó.

“Los que ingresan al IPS no reciben un buen servicio y tenemos funcionarios públicos que reciban un seguro de primera calidad y otros que no tienen ninguno y otra vez hay categorías superiores y los de segunda categoría, no hay equidad ni igualdad entre los funcionarios públicos”, puntualizó.

En su artículo 3, el proyecto establece que la legislación no afectará el sistema jubilatorio de los funcionarios públicos y autoridades de los organismos y entidades del Estado, de la administración central, de entidades descentralizadas, de entidades binacionales, empresas del Estado o mixtas, los mismos se mantendrán en sus respectivas Cajas de Jubilación.