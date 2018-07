La abogada Ema Ovelar, quien defiende al Oficial 2º de la Policía Nacional, Carlos Alfredo Mendoza (27), alegó que su cliente debe responder ante la justicia policial y no así ante la penal, por haber brindado cobertura al poderoso criminal brasileño Eduardo Aparecido de Almeida, uno de los líderes del Primer Comando Capital (PCC) que se encontraba en Asunción.

En entrevista con la 970 AM, la letrada adelantó que el uniformado va a declarar en los próximos días ante la Fiscalía, porque no tiene nada que ocultar.

“A él se le atribuye un hecho punible de 10 años por asociación criminal y eso no corresponde. Lo que debe hacer, porque no podemos tapar el sol con un dedo, es responder ante la justicia policial”, resaltó.

Ovelar sostuvo que su defendido le comentó que no conocía la verdadera identidad del criminal a quien brindaba protección. “Me dice: ‘Yo no sé quién era, no sabía quién era esta persona’. Él está shockeado. Es un padre de familia”, detalló.

La abogada refirió que al uniformado le dijeron que el brasileño era un ciudadano como otro y no un narcotraficante que era buscado por la justicia del Brasil. Además, aseguró que su cliente no refiere que haya recibido órdenes de sus superiores para hacer la cobertura policial.

La fiscal Lorena Ledesma, quien lleva adelante la investigación por este caso, dijo a la 730 AM que desea saber si el agente de la Policía Nacional contaba con la venia de su superior para estar en el lugar, atendiendo que estaba allí uniformado y no de civil.

La representante del Ministerio Público adelantó que el sospechoso será imputado por obstrucción y frustración a la persecución penal.

La Comandancia de la Policía ya dispuso el sumario administrativo contra el agente policial y cesó de sus cargos al comisario Hugo Adaberto Ayala y al subcomisario Hugo Marín, jefe y subjefe de la Comisaría 4ta, respectivamente. Sin embargo, estos no formarán parte de los investigados, sino que colaborarán con la indagación.