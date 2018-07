El tratamiento de oculoplastia o cirugía oculoplástica es uno de los servicios que ofrece el Hospital de Clínicas en San Lorenzo, que aborda específicamente enfermedades del párpado, vía lagrimal o la órbita que en los últimos 20 años presentó un crecimiento importante.

El doctor Elvio Martínez de la Cátedra de Oftalmología de Clínicas, explicó que la órbita es la cuenca ósea, es decir el hueco donde está alojado el ojo y es alrededor de eso y atrás se encuentran muchas enfermedades principalmente tumores que incumben a la especialidad de la oculoplastia. “Esa cirugía se llama orbitotomias y uno entra por una vía de acceso una incisión, por debajo y arriba del ojo y lateralmente también hacia el lado externo del ojo y hacia el lado interno también”, explicó.

A nivel del párpado existen enfermedades congénitas y enfermedades adquiridas, las enfermedades congénitas, por ejemplo niños que nacen con un determinado problema, entre ellas la más frecuente está la ptosis palpebral (párpado caído). “Hay múltiples factores pero la más frecuente es la falta de formación del músculo elevador del párpado, donde hay un músculo muy fino que se llama elevador del párpado, este músculo es el encargado de levantarlo y no se sabe porqué este músculo no se forma correctamente, tiene defecto y su función está disminuida y el chico no puede abrir correctamente el ojo, no hay de un solo tipo hay varias causas y por lo tanto el tratamiento es diferente de acuerdo a cada caso”.

En estos casos, son los padres del niño afectado los que observan que hay diferencia entre ambos ojos, no pudiendo abrir correctamente el o los ojos, por lo que se debe acudir a un oftalmo-pediatra para el control necesario, debido a que el párpado caído tiene incidencia en el ojo y si no se corrige a tiempo puede agravarse y dejar secuelas en la visión para toda la vida.

Los tumores a nivel del párpado que puede ser un tumor maligno o benigno que se determina clínicamente, pero el diagnóstico final se hace por estudio anatomopatológico, un estudio histológico que se ve en el microscopio y así estudiar si es maligno o benigno, y se confirma o no el diagnostico clínico.

El tumor el párpado es la causa más frecuente de consulta en oculoplastia con alrededor de 700 casos operados en el hospital y al nivel del párpado el problema mayor no es extirpar el tumor, sino reconstruirlo. “Esa es la parte difícil y complicada, que requiere de una sutileza muy grande, ya que el ojo no puede existir sin el párpado. La reconstrucción es el tema principal y aquí en la cátedra se hace eso desde hace mucho tiempo”, señaló el profesional.

En el servicio también reciben casos con distintos traumatismos como consecuencia de accidentes domésticos o de tránsito. “Nosotros vemos traumatismos frecuentemente de accidentes de vehículos principalmente de motocicletas, así también accidentes de trabajo y doméstico. Entonces hay desde heridas del párpado grave y/o cuerpo extraño en el párpado y en la órbita alrededor del ojo y a veces adentro del ojo”.

La diferencia fundamental que se tiene con respecto a otros países, es que los pacientes tardan en consultar la primera vez y se ven casos extremos de tumores grandes que obligan a reconstruir la estructura del párpado con mucha dificultad. Martínez recordó que en casos graves se han tenido que reconstruir los dos párpados al mismo tiempo, el de arriba y el de abajo, lo cual requiere de una técnica quirúrgica extremadamente difícil, método desarrollado en la cátedra y que fue expuesto en publicaciones científicas.

También existen otras patologías como las mal posiciones de los párpados, en las cuales éstos se revierten dejando a la vista la conjuntiva, la parte interna del párpado, denominado ectropión, como también cuando se produce al revés, girando hacia adentro, haciendo que las pestañas raspen el ojo, llamado entropión; estas mal posiciones deben ser corregidas con cirugías.