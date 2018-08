Bernardo Rojas, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), manifestó que en su sector no están de acuerdo porque se trata de una informalidad, ya que en el artículo 17 establece que quedan derogadas las disposiciones legales contrarias a esta propuesta.

"No estamos de acuerdo con este proyecto de ley de trabajo a medio tiempo porque viola el Código Laboral y ataca conquistas históricas de los trabajadores. Varias cosas no compartimos. Es delicado el tema que hablamos. Cuando se elimine el Código Laboral, quedaremos a merced de lo que diga la patronal”, dijo a la 650 AM.

En primer lugar resaltó que el Código establece ocho horas laborales diarias y 48 semanales, con el pago del salario mínimo y la seguridad social.

“Acá se va a eliminar el salario mínimo desde el momento en que te dicen que vas a trabajar 2 o 3 horas. Esa es la intención fundamental. Desaparecerán las 8 horas de trabajo, que es una obligación. Esa fue una conquista que ha creado mártires. Resulta que ahora nos vamos hacia abajo o hacia arriba”, argumentó.

Respecto a la seguridad social, dijo que la jubilación planteada será una utopía. “El trabajador se va a jubilar si alcanza los 100 años. (…) La seguridad social se va a pagar sobre la ganancia del trabajador y lo que falta para completar pagará el patrón. Así el patrón solo pagará el fondo de enfermedad y maternidad. El fondo de jubilaciones y pensiones solo pagará lo que el cotizante quiera, entonces para la jubilación eñefundima (te fundís) porque el trabajador deberá aportar”, indicó.

En cambio, el entrevistado destacó que ya existe la figura del jornalero, que trabaja por hora. Para formalizar el trabajo se deben generar más fuentes de empleo, según consideró Rojas. “Ocho de cada 10 trabajadores son informales y deben generarse más puestos de trabajo”, añadió.

Respecto a la postura de los demás sindicatos, dijo que solo algunos dirigentes están a favor de este planteamiento. “La mayoría de los trabajadores organizados está cuestionando este tema”, puntualizó.