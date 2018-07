Nery Páez dice tener pruebas de que algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia le pidieron millonarias coimas y lamenta que Mario Abdo Benítez no lo haya recibido en su casa esta mañana. En contrapartida, el denunciante cuenta con antecedentes como extorsión y abuso sexual en niños.

El propietario de la empresa Cal Agro SA, Nery Páez, acudió esta mañana a la residencia del mandatario electo, Mario Abdo Benítez, para solicitarle una audiencia y apoyo para el juicio político de tres ministros de la Corte: Miguel Óscar Bajac, César Garay Zuccolillo y Miguel Torres Kirmser.

“Ellos me pidieron a mí 7.400 millones de guaraníes, hay contrato firmado por escribanía, Bajac me pidió 3.700 millones y el enviado de Torres, 3.700 millones de guaraníes, el contrato de ambos ministros es ídem, y después me pidieron 50.000 dólares otra vez para agilizar”, comentó Páez tras salir rechazado de la casa de Marito.

Dijo que estaba al tanto de que Marito deseaba renovar la máxima instancia judicial, por lo que decidió llevarle todas las pruebas que necesita para que prospere la iniciativa.

La supuesta coima se relaciona a un pleito de la firma Cal Agro contra la Industria Nacional del Cemento (INC) y data del año 2009, cuando esta empresa ganó la licitación para explotar la cantera de la estatal, pero posteriormente impidieron que Cal Agro ejecute el trabajo luego de haber reparado las máquinas para la trituración.

Al margen de la grave denuncia contra los ministros de la Corte, se dieron a conocer los antecedentes de Páez, entre ellos: lesión corporal, extorsión y chantaje, sustracción y abuso sexual en niños.