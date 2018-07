Una ley de donación de órganos que no requiera de una previa autorización de la familia de la persona fallecida solo puede crear un rechazo generalizado, señaló el doctor Gustavo Melgarejo, director del INAT. Sobre la Ley Justina aprobada en Argentina, afirmó que para que una normativa de ese tenor sea eficiente requiere de un amplio debate de la sociedad.

Con la aprobación de una ley de donación de órganos que no requiera la autorización previa de la familia para proceder a la ablación de órganos de una persona fallecida deja más abierta la posibilidad de generar un rechazo generalizado antes que lograr más inscriptos en el registro como donantes, afirmó el doctor Gustavo Melgarejo, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). El profesional abogó por insistir en la educación y que las personas entiendan el proceso de donación porque una vez que eso se logra, el rechazo es mínimo.

Recordó uno de los tantos momentos en que por rechazo de la familia no se concretó una donación cardiaca pese que se realizó un arduo trabajo en procura del órgano. “Cuando la familia entiende el proceso todo es más rápido, entender el concepto es fundamental de lo contrario ocurren estas situaciones y se pierde la posibilidad de realizar el trasplante”, afirmó.

El profesional destacó que la esencia de la donación es el altruismo por lo tanto, debe ser un acto voluntario. “Una ley debe ser debatida para ser eficiente y se avanzó bastante en cuanto a la donación de órganos pero debemos también avanzar como sistema de salud, mejorar el sistema de búsqueda de donantes, tener los equipos necesarios para actuar con rapidez cuando se tiene un potencial donante y no perder la oportunidad de concretar un trasplante”, señaló.

Dos meses atrás, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la Ley Justina que convierte a toda persona mayor de 18 años en donante obligatorio, reemplazando así la consulta obligatoria a la familia de la persona fallecida para convertirla en donante salvo que, la persona haya expresado en vida su decisión de no ser donante. Con la aprobación de la normativa, en el vecino país se abrió un debate a favor y en contra de la obligación de convertirse en donante y propició que más de un millón de argentinos se declarara no donante.

Desde la vigencia de la legislación del donante en Paraguay desde 1996, toda persona mayor de 18 años es donante presunto salvo que haya expresado en vida su decisión de no ser donante y previa autorización de la familia. Si la familia no lo permite, no hay donación. Muchos procedimientos quedaron truncos por decisión de la familia pese a que en vida la persona fallecida haya dado su consentimiento para la donación de sus órganos, lamentó Melgarejo.

Los casos exitosos de trasplantes también contribuyen a que más personas se animen a convertirse en donantes. Los de médula por ejemplo no registran mortalidad así como los de corazón y hepáticos que dentro de su complejidad sí forman parte de las estadísticas positivas y en menos la cantidad de rechazo agudo del órgano una vez trasplantado.

“Tenemos mucho camino por recorrer”

El doctor Melgarejo que por más de una década formó parte del equipo de ablación de órganos del INAT recordó que Paraguay está en camino, avanza lento en la cultura de la donación de órganos y que además de fortalecer la educación, el país necesita un mejor sistema de salud que priorice por ejemplo los trasplantes y que la dialización no sea el primer paso para un paciente renal ni entrar en lista de espera. “Acá el paciente renal entra en lista de espera, no se tiene el donante y va a diálisis y tiene que ser la prioridad el trasplante. Tenemos que cambiar el chip, tenemos la capacidad pero falta la voluntad para cambiar muchas cosas. Hay que fortalecer los equipos de procura, mucha capacitación y programas permanentes de trasplante. Hay que poner las vías para que el tren funcione con mayor capacidad de presupuesto y programas que permitan que la gente que necesita un trasplante reciba acá la atención sin tener que migrar a otros países”, puntualizó.

La proyección en cuanto a procedimientos de esta naturaleza, Melgarejo adelantó que se requiere la inclusión de los trasplantes de pulmón y los hepáticos infantiles.

En Paraguay se mantiene en lista de espera 224 personas siendo los trasplantes renales y de córneas los más solicitados con 83 y 124 pacientes, respectivamente. La lista continúa con 11 en espera de un corazón y 6 de hígado.

Confidencialidad

La legislación paraguaya contempla el principio de confidencialidad de los datos tanto del donante como del receptor con el propósito de preservar la credibilidad y confianza pública en la actividad de procuración y trasplante. La divulgación de datos personales atenta contra el espíritu de la donación de órganos, que es anónima, voluntaria, altruista y desinteresada, se fundamenta tanto en el respeto a la intimidad, como en la prevención de posibles daños a las personas involucradas (donante, familia del donante, receptor y familia del receptor).

Desde la familia del donante: para quien ha perdido un ser querido, el inicio del proceso de duelo es determinante. En algunos casos, la donación y el trasplante pueden generar fantasías en relación a la prolongación de la vida del donante en el receptor. Es por ello que, difundir, facilitar y alentar la relación con los receptores puede interferir en el duelo y generar vínculos basados en la negación de la muerte.

Desde el trasplantado y su familia: en el proceso de asimilación del órgano recibido, podrían surgir sentimientos de culpa por la muerte del donante y fantasías ligadas a la identidad del donante. Estos sentimientos pueden traer aparejada la sensación de «deuda» y de angustia por no saber cómo compensar a la familia del donante.