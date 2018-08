Hasta ocho recién nacidos pueden recibir leche materna a través de las mamás donantes activas del Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil del San Pablo. Solo en un año, 889 recién nacidos fueron alimentados con los 837 litros de leche pasteurizada de los 1542 litros que fue donada al Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil San Pablo. Son bebés prematuros que nacieron en los hospitales públicos y por alguna razón no pueden recibir directamente la leche de sus madres y la donación de leche les permite recibir el alimento natural con todos los nutrientes necesarios para asegurar su desarrollo y su pronta recuperación.

“Lo que hacemos es apoyo a la lactancia, son pocos los que reciben la totalidad de la leche, son bebés cuyas madres están internadas en otro hospital o si hay alguna contraindicación para que reciba leche de su mamá como por ejemplo si esta tiene problemas psiquiátricos y toma muchas drogas, o las que están con tratamiento de quimioterapia; nace el bebé y tienen que volver al tratamiento, y los bebés que están internados en la terapia son los que requieren volumen total”, explicó la doctora Marta Herrera, directora del Banco de Leche Humana.

Actualmente, la necesidad de alimento para los recién nacidos es cubierta por las 30 madres donantes activas con las que cuenta en estos momentos el banco, explica la doctora Marta Herrera, responsable del lugar. Son donantes domiciliarias que pasan por un proceso de selección y luego proveen periódicamente del alimento al banco.

También se les provee de la leche del banco a los bebés que nacen con VIH mientras están internados y luego ingresan a un programa especial para seguir un tratamiento. “Acá recibimos la historia del bebé a través del médico tratante ya sea de los hospitales públicos como del IPS con la indicación de qué tipo de leche debe consumir de acuerdo a su necesidad”, agregó.

Las donantes son temporales y muchas de ellas quedan como domiciliarias después del alta y es cuando el equipo le enseña como masajearse las mamas, de qué forma hacerse la extracción y cómo conservar la leche. Todas las donantes reciban los frascos estériles para la recolección y semanalmente, una encargada realiza el recorrido para recoger la donación de cada mamá.

Cuando una decide ser donante se le realiza una visita para completar una ficha clínica, se conoce sus hábitos, sus datos personasles y se le realiza una serie de análisis laboratoriales para tener la certeza de que puede ser donante si los resultados se encuentran dentro de los rangos normales, regidos por normas técnicas brasileñas, agrega Herrera.

Herrera explica que el banco básicamente trabaja con las mamás apoyándolas en su lactancia. Desde su internación para el parto ya pasa por el banco, aprende a maseajearse y a realizarse la extracción en un intervalo de tres horas y se va controlando el volumen de leche para la alimentación de su bebé.

“Si su bebé toma 12cc cada toma si la mamá logra sacarse 8cc, nosotros le completamos lo que falta con la leche del banco. Si sigue el ritmo y hace bien su extracción a horario, la mamita puede tener 12 o 15 cc y ya no necesita la leche de banco y le vamos haciendo un seguimiento”, explicó.

“Si el bebé está internado y su mamá no tiene estimulación, el pecho de esa mamá no va a producir o producirá menos leche pero si desde el inicio se le estimula para cuando su bebé necesita ya tendrá leche. Si no se hace acompañamiento de la mamá no vamos a conseguir una lactancia exitosa.

El objetivo del banco de leche es que cada mamá alimente a su bebé con su leche. “Igual si es uno o dos cc de su leche se le da a su bebé y se le completa porque es leche fresca con todos los nutrientes necesarios y tiene toda la defensa que ese bebé está necesitando”, destacó la profesional.

La profesional indicó que si la lactancia no es acompañada el bebé prematuro terminará tomando fórmula porque no se estimuló la lactancia y advirtió que proveer de fórmula a un prematuro puede producir muchos efectos negativos en su desarrollo y en su salud.

“Hablamos de una leche de vaca que pasa por ciertos procesos y que nunca será una leche materna entonces, el bebé tarda mucho más tiempo en recuperarse y puede sufrir serias complicaciones en el camino”, recalcó.

Desde su creación ocho años atrás, el Banco de Leche busca apoyar la lactancia de la mamá, proteger la alimentación del recién nacido prematuro para lograr que sea materna y que no se le introduzca tempranamente en su organismo otra, porque no está preparado para recibirla.

“Sabemos que existen situaciones especiales en que el bebé requiere fórmula por algún motivo pero siempre acompañado con la leche de su mamá”, aclaró la profesional.