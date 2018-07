En el dictamen emitido sobre la causa Ramón Milciades Jiménez Gaona Arellano y otros sobre Lesión de Confianza, el Ministerio Público estuvo orientado a corroborar e investigar la existencia de un hecho punible contra el patrimonio.

En tal contexto la amenaza penal se dirige hacia aquellas acciones que atenten contra el patrimonio ajeno, causado por una persona que haya asumido el rol de un garante de ese patrimonio.



Tras este estudio, se constató que en el marco del llamado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a licitación Pública Internacional para la construcción de paso a desnivel en la intersección Avda. Madam Linch y Avda. Aviadores del Chaco, se presentaron 6 empresas oferentes, de las cuales, fue adjudicada en un dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC, la firma Corsán Corviam Construcción S.A.



En informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, esta informó que en el marco del mencionado llamado no fueron realizadas protestas por parte de las empresas oferentes que no fueron adjudicadas, ni se realizaron reclamos.



Además, el precio del contrato a suma global comprende todos los gastos resultantes de la ejecución completa de las obras, acorde a las especificaciones técnicas, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos, y gravámenes de toda índole, por cuyo pago son responsables el contratista y/o empleados y subcontratistas del país del contratante y en cualquier otro país con motivo de la ejecución de las obras del contrato.



La investigación fiscal pudo constatar que los cambios realizados en el proyecto original estaban estipulados en las condiciones especiales del contrato, las cuales fueron presentadas por la empresa adjudicada ante el MOPC y posteriormente evaluadas por la empresa fiscalizadora de la obra.



Igualmente, del Dictamen Pericial realizado por los técnicos del Ministerio Público demostró que la obra cumplió con el proyecto licitado, aprobado y ejecutado con los requisitos esenciales y de conformidad al proyecto final de la obra y no presentaba irregularidad.



Por lo tanto, se concluye que en ningún momento se produce un perjuicio patrimonial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ni la supuesta comisión de un Hecho Punible como fuera denunciado por el señor Hermann Pankow por lo que se solicita la desestimación de la causa.